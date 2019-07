Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Liberto e ritrova Ignacio

Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina e Liberto si lasciano e ad Acacias arriva Ignacio

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di Ignacio, subito dopo la rottura tra Rosina e Liberto. La Rubio sceglie di chiudere il suo matrimonio con il giovane Soler, dopo il tradimento di quest’ultimo. Scendendo nel dettaglio, la coppia finisce inevitabilmente nella trappola di Genoveva e Ursula. La prima, vedova di Samuel, decide di vendicarsi contro tutti i vicini di Acacias dopo la morte del marito. Dopo aver organizzato, con la sua nuova metà Alfredo, una tattica per far perdere denaro ai suoi vicini, Genoveva causa la rottura tra Rosina e Liberto. La giovane si introduce nell’abitazione Hidalgo e inizia a sedurre il Soler. Proprio in questo momento, arriva Casilda, che corre a raccontare quanto visto alla madre di Leonor. Non riuscendo affatto ad accettare quanto accaduto, Rosina decide di chiudere il suo matrimonio con Liberto. Intanto, il Soler viene arrestato, con l’accusa di violenza ai danni di Genoveva.

Una Vita puntate spagnole: Liberto lascia la casa di Rosina, Genoveva si pente

Il piano di Genoveva e Ursula procede come programmato. La vedova di Samuel, però, inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa. In particolare, la giovane decide di ritirare la denuncia e di testimoniare a favore di Liberto. Nonostante Rosina sia ora messa di fronte alla verità, non riesce comunque a perdonare il marito. Intanto, Casilda e Susana cercano di convincere la Rubio a perdonare il Soler. Nulla riesce a riportare Rosina sui suoi passi, tanto che Liberto si ritrova costretto a lasciare la loro casa. Il giovane, inoltre, decide di vendere la sua libreria e ad acquistarla è una vecchia conoscenza di Rosina. Si tratta di Ignacio, un amico della Rubio.

Anticipazione Una Vita: Ignacio propone a Rosina di lasciare insieme Acacias

Ignacio si avvicina in pochissimo tempo a Rosina. I due si conoscono da tempo e ora l’uomo decide di fare un passo avanti con la madre di Leonor. Di fronte alla rottura con Liberto, la Rubio si ritrova a vivere momenti di forte sconforto. A consolarla ci pensa proprio Ignacio, che le propone addirittura di lasciare insieme Acacias. Le anticipazioni rivelano, però, che Rosina non accetta di andarsene dal ricco quartiere.