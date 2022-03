Anticipazione Una Vita, Anabel e Aurelio a letto insieme: Miguel sprofonda

Il rapporto tra Anabel e Aurelio in Una Vita va oltre. Nelle prossime puntate, i due amanti finiscono per trascorrere una notte di passione insieme. E ovviamente Miguel resta di sasso quando intuisce la situazione. Il tutto accade quando ormai la love story dell’Olmedo e della giovane Bacigalupe giunge al capolinea. L’ennesimo litigio porta i due giovani ragazzi a prendere strade diverse. Ma mentre Anabel sembra aver ormai dimenticato i sentimenti verso Miguel, quest’ultimo cerca un modo per andare avanti.

Sabina nota la sofferenza del nipote, tanto che fa arrivare al ristorante una bellissima ragazza italiana, Daniela. Solo lei riesce, in qualche modo, a strappare un sorriso al giovane avvocato. Ma bisogna fare attenzione alle vere intenzioni della nuova arrivata, visto che nasconde un enorme segreto. Intanto, il piano dei Quesada pare raggiungere l’obbiettivo prefissato: Marcos e Anabel sono sempre più distanti. La giovane scopre che fu suo padre, anni fa, a uccidere il suo ex fidanzato Carlos. Aurelio e Natalia fanno in modo che la ragazza scopra la verità.

Così, sconvolta dalla notizia, Anabel si reca a chiedere spiegazioni a suo padre, il quale non reagisce affatto bene. La rinchiude in casa e, dopo aver scoperto la sua fuga, cambia anche le serrature. Queste sue mosse non fermano sua figlia e neppure Aurelio. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Marcos inizia a perdere la testa, al punto che diventa violento anche con sua figlia.

La situazione è destinata a peggiorare, con Soledad che rema sia contro i Bacigalupe che contro i Quesada. La cameriera fa in modo che passi Natalia come presunta assassina di Felicia. Non solo, gioca a favore di Aurelio nella questione Anabel. Infatti, incoraggia la ragazza a continuare a vedere il Quesada. Ebbene, la giovane Bacigalupe la prende in parola e ruba le chiavi per scappare di casa.

Mentre Soledad la copre, ha modo di rivedere il messicano. I due si rivedono nelle scuderie e qui scoppia la passione. Aurelio e Anabel fanno l’amore e Marcos non immagina minimamente cosa sta accadendo! Dopo aver trascorso questa notte insieme, i due si giurano amore eterno. E a questo punto si scopre che Aurelio ha stretto un patto con Soledad per conquistare Anabel.

Nonostante ciò, la cameriera chiarisce che la sua fedeltà a Marcos è incrollabile. Nelle prossime puntate di Una Vita, Miguel si rende di ciò che sta accadendo. Il ragazzo decide di seguire Anabel e scopre così che la sua relazione con Aurelio va oltre all’amicizia. Da questo momento in poi, l’Olmedo inizia a cambiare. Ben presto, il pubblico vedrà il ragazzo prendere delle decisioni inattese.