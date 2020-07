Anna Tatangelo, nuovo fidanzato dopo Gigi D’Alessio: ecco chi è

Nuova vita per Anna Tatangelo. Da quando la cantante di Sora ha chiuso la lunga relazione con il collega Gigi D’Alessio la sua vita è letteralmente cambiata. Prima il nuovo look, con capelli biondi. Poi la cancellazione delle vecchie foto da Instagram. Subito dopo la svolta musicale con il brano Guapo, cantato in coppia con il rapper napoletano Geolier. Ora pare che la 33enne abbia pure un nuovo amore: stando a quello che riporta Diva e Donna Lady Tata avrebbe iniziato da qualche mese una nuova relazione con uno dei suoi musicisti. Una passione nata per caso dopo tanti anni di amicizia. Al momento non è noto il nome del fortunato: Anna uscirà presto allo scoperto? Forse no: la Tatangelo è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore e preferisce far parlare la sua musica, la sua più grande passione. In una recente intervista, però, ha ammesso di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex Gigi, che dieci anni fa l’ha resa mamma del piccolo Andrea.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono rimasti in buoni rapporti

Al Corriere della Sera Anna Tatangelo ha chiarito che Gigi D’Alessio resta un pilastro della sua vita e per questo ha mantenuto con l’artista napoletano un ottimo rapporto. Del resto è grazie a Gigi che la carriera di Anna ha spiccato il volo in Italia e all’estero dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2002. Senza contare la lunga storia d’amore consacrata dalla nascita di Andrea, che legherà per sempre Anna e Gigi. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura tra D’Alessio e la Tatangelo ma a quanto pare alcune differenze inconciliabili li hanno divisi per sempre. E ora l’ex giurata di X Factor riparte da un nuovo amore…

Gigi D’Alessio nonno per la seconda volta grazie a Claudio

E mentre Anna Tatangelo si gode il suo nuovo amore e il suo nuovo singolo – Guapo – Gigi D’Alessio si prepara a diventare nonno bis. Giusy, la compagna del primogenito Claudio, è in dolce attesa. Gigi è già nonno di Noemi, la bambina che Claudio ha avuto 14 anni fa dall’ex Francesca.