Anna Falchi torna single: è finita con Andrea Ruggieri? “Ha cambiato casa”

Anna Falchi si è lasciata con Andrea Ruggieri? La conduttrice dei Fatti Vostri sarebbe tornata di nuovo single dopo una relazione molto lunga. Il gossip però è arrivato come un fulmine a ciel sereno, non ci sono state notizie che parlavano di crisi per la coppia. Anzi, solo qualche giorno fa la Falchi ha parlato del regalo di compleanno che le ha fatto il suo compagno. O ex tale, in base al pettegolezzo del giorno. Dagospia ha lanciato la notizia flash, parlando della fine della relazione tra i due.

Poche righe nelle quali non si leggono dettagli e particolari della rottura. Si parla invece di come si sono lasciati e di una lunga crisi che avrebbe portato la coppia a lasciarsi. C’è però un retroscena su come si sarebbero lasciati: lei avrebbe cambiato già casa. Dunque sarebbe stata Anna Falchi a lasciare il nido d’amore. “Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”, si legge nel gossip. Non si sa nient’altro, per cui è meglio attendere conferme, smentite da parte dei diretti interessati oppure ulteriori indiscrezioni. Il gossip su di loro è solo all’inizio.

Non erano sposati, Anna Falchi non ha mai voluto il matrimonio con Ruggieri. Per lunghi anni non hanno neanche convissuto, poi è arrivata la convivenza circa un anno fa ma pare non abbia portato bene alla coppia. Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sarebbero lasciati dopo più di dieci anni. Lui ha pochi anni meno di lei, quattro circa, ed è il nipote di Bruno Vespa. Nella vita è avvocato e giornalista, ma negli ultimi anni ha ricoperto anche la carica di deputato per Forza Italia. Stavano insieme dal 2011, si sono conosciuti grazie ad amici in comune e dopo i primi incontri sono diventati inseparabili.

Qualche giorno fa Anna Falchi aveva parlato del regalo di compleanno ricevuto dal nipote di Bruno Vespa in occasione dei suoi 50 anni. In realtà non ha ricevuto ciò che desiderava e non ha usato tante parole per esprimere un piccolo disappunto. “Mi aspettavo qualcosa di più grosso”, aveva infatti detto. Invece Andrea Ruggeri le ha regalato un viaggio, ma chissà, a questo punto, se riusciranno a farlo insieme oppure partirà lei da sola…