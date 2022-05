Anna Falchi va controcorrente sul tema del catcalling, ovvero la pratica tutta maschile di fischiare e fare commenti e complimenti indesiderati alle donne che camminano per strada. Di recente molti personaggi dello showbiz italiano, da Aurora Ramazzotti a Vittoria Puccini, hanno stroncato questa usanza e invitato ad un atteggiamento più civile. La soubrette italo-finlandese, conduttrice de I Fatti Vostri, non è invece infastidita da questi comportamenti e lo ha pubblicamente dichiarato nella sua ultima intervista.

A Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio Uno, Anna Falchi ha dichiarato:

“Viva il catcalling, sono contenta, non mi offendo per niente, dopo i 50 anni poi che ne fossero. E poi magari sono pure carucci quelli che mi fischiano. Mi piace, mi fa sorridere”

Non vede del maschilismo in questi atteggiamenti?

“No, poi ci lamentiamo che non ci sono più gli uomini di una volta, che non ci corteggiano più… certo, gli mettiamo tutta questa pressione, sono terrorizzati. Lasciamoli esser anche un po’ maschi, anche un po’ rozzi”

A parti invertite, se passasse un bell’uomo la Falchi gli direbbe qualcosa? Anna ha così confessato:

“Mi è capitato di abbassare il finestrino, avvicinare un bell’uomo e dirgli: ‘Ehi, ciao bel ragazzo, dove vai senza di me?’ Poi dopo sono andata via vergognandomi…”

Anna Falchi ha compiuto 50 anni

Lo scorso 22 aprile Anna Falchi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Un traguardo importante festeggiato con la famiglia e con il compagno Andrea Ruggieri. A tal proposito la presentatrice ha confessato di aver ricevuto un bel regalo dalla sua dolce metà anche se desiderava altro:

“Mi aspettavo qualcosa di grosso ma è arrivato qualcosa di piccolo…Per un compleanno così mi aspettavo una macchina, un’utilitaria, ma non è arrivata, pazienza. Però devo ammettere che mi ha fatto un bel regalo, un bellissimo viaggio”

Al momento Anna Falchi ha preferito non svelare che tipo di viaggio farà presto con Ruggieri, alla quale è legata da ben dieci anni. Una storia d’amore forte e solida. Una vacanza che molto probabilmente la coppia si concederà a breve, non appena giungerà al termine l’edizione in corso de I Fatti Vostri, che Anna conduce con successo in coppia con il giornalista Salvo Sottile.

Chi è il compagno Andrea Ruggieri

Anna Falchi e Andrea Ruggieri (46 anni) si amano dal 2011. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Lui è il nipote di Bruno Vespa. Dopo aver svolto le attività di avvocato e giornalista, Ruggieri è dal 2018 deputato per Forza Italia.

Andrea non è mai stato sposato e non ha avuto figli. Al contrario Anna è mamma di Alyssa, 11 anni, avuta dal breve legame con l’imprenditore Danny Montesi. Una liaison giunta al termine quando la Falchi era in dolce attesa. La bambina è molto legata al compagno della madre, che praticamente l’ha vista crescere.