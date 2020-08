Anna Falchi: perché non vuole sposare il fidanzato Andrea Ruggieri

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si amano da ben nove anni ma il matrimonio può attendere. Non solo: la coppia non è interessata neppure alla convivenza. Ognuno a casa propria, da eterni fidanzati. Una scelta che a quanto pare sembra funzionare visto che Anna e Andrea sono più che mai uniti e complici. La loro è una relazione solida, che si basa sulla libertà e il rispetto. In una recente intervista al settimanale Intimità la conduttrice Rai ha spiegato i motivi per i quali non vuole fare un passo del genere con il fidanzato nonostante il grande amore che li lega. Un amore che non è mai scemato nonostante il tempo e le distanze.

Anna Falchi dice no alla convivenza e al matrimonio con Andrea Ruggieri

“L’amore è soprattutto libertà. E io sono una persona libera. Che dona libertà a chi le sta accanto. È un dono prezioso la libertà”, ha dichiarato Anna Falchi a Intimità. Il volto di C’è tempo per… ha ammesso che Andrea Ruggieri è una persona molto simile a lei. Un fidanzato che la capisce, che sa stare al suo posto e che sa fare la cosa giusta al momento giusto. A detta della Falchi Andrea sa stare sempre al suo posto e in nove anni i litigi si sono contati praticamente sulle dita di una mano. “Matrimonio? Non ci pensiamo affatto. Siamo anticonformisti e poi io ho già dato per quel che riguarda il matrimonio”, ha puntualizzato la soubrette italo-finlandese. La Falchi è stata sposata dal 2005 al 2007 con l’imprenditore Stefano Ricucci. Tra i due è finita male ma Anna ha confidato di provare ancora affetto per l’ex marito con il quale non ha mantenuto alcun rapporto.

La storia d’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa

Anna Falchi (48 anni) e Andrea Ruggieri (44) si amano dal 2011. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Lui è il nipote di Bruno Vespa. Dopo aver svolto le attività di avvocato e giornalista, Ruggieri è dal 2018 deputato per Forza Italia. Andrea non è mai stato sposato e non ha avuto figli. Al contrario Anna è mamma di Alyssa, 10 anni, avuta dal breve legame con l’imprenditore Danny Montesi. La bambina è molto legata al compagno della madre, che praticamente l’ha vista crescere.