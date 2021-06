Anna Falchi è andata a convivere col fidanzato Andrea Ruggieri

Svolta nella vita privata di Anna Falchi. Dopo dieci anni di relazione la showgirl di origini finlandesi è andata a convivere col fidanzato Andrea Ruggieri, politico nonché nipote di Bruno Vespa. Per un decennio la coppia aveva rivendicato la propria indipendenza ma alla fine ha optato per una casa insieme. In questi ultimi mesi Anna e Andrea hanno lasciato le rispettive abitazioni per traslocare sotto lo stesso tetto. Con la coppia c’è anche Alyssa, la figlia che la Falchi ha avuto undici anni fa dall’ex compagno, l’imprenditore romagnolo Denny Montesi.

Anna Falchi ha dato l’annuncio della convivenza a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1:

“Abbiamo lasciato entrambi le nostre case e da quattro giorni siamo andati a vivere insieme. Dopo tanti anni di fidanzamento siamo rodati…Ognuno ha i suoi spazi, ce la caviamo”

Anna Falchi non ha nascosto che il compagno Andrea Ruggieri russa “da morire” ma per amore cerca di sopportare questo difetto. Dopo la convivenza ci sarà il matrimonio? Per il momento la coppia non è intenzionata a convolare a nozze. La Falchi è stata sposata dal 2005 al 2007 con l’imprenditore Stefano Ricucci. Tra i due è finita male ma Anna ha ammesso di provare ancora affetto per l’ex marito con il quale non ha mantenuto alcun rapporto.

In una vecchia intervista Anna Falchi ha confidato che Andrea Ruggieri è una persona molto simile a lei. Un fidanzato che la capisce, che sa stare al suo posto e che sa fare la cosa giusta al momento giusto. A detta della Falchi in dieci anni con Andrea i litigi si sono contati praticamente sulle dita di una mano.

La storia d’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa

Anna Falchi (49 anni) e Andrea Ruggieri (45) si amano dal 2011. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Lui è il nipote di Bruno Vespa. Dopo aver svolto le attività di avvocato e giornalista, Ruggieri è dal 2018 deputato per Forza Italia.

Andrea non è mai stato sposato e non ha avuto figli. Al contrario Anna è mamma di Alyssa, 11 anni, avuta dal breve legame con l’imprenditore Danny Montesi. La bambina è molto legata al compagno della madre, che praticamente l’ha vista crescere.