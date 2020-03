Andres Muller ritorna al Serale di Amici? Confessione, fan col fiato sospeso

Anticipazioni Serale Amici 19: Andreas Muller ritornerà nella seconda puntata come ballerino professionista?

Andreas Muller non è stato presente sul palco del Serale di Amici 2020. In tanti si sono chiesti come mai non sia entrato a far parte del cast ufficiale, in realtà la verità è un’altra: il ballerino è dovuto star lontano dal talent show per alcuni giorni. Forse per motivi lavorativi o forse per altri che, fino a questo momento, non ha voluto rivelare. Fatto sta che Andreas tornerà sicuramente ad Amici di Maria De Filippi: l’ultimo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram spazza via ogni dubbio. I fan – che non hanno ancora capito cosa sia successo ad Andreas Muller – lo hanno tempestato di domande e gli hanno detto che non stanno più nella pelle.

Il messaggio di Andreas Muller che ha scatenato i suoi sostenitori

Ha fatto salire l’ansia dei suoi fan scrivendo questo messaggio: “Aspettate un po’…”. Dopo l’addio (per un’edizione del Serale?) di Marcello Sacchetta, i sostenitori di Andreas hanno temuto che anche il loro beniamino avesse preso la sua stessa decisione. E invece oggi ha sorpreso tutti comparendo nuovamente su Instagram – dopo le dolci parole a Veronica Peparini – e scrivendo un messaggio che ha a che fare col suo ritorno ad Amici 19.

Ultime notizie Amici 2020: tutto quello che c’è da sapere

I follower di Andreas Muller si sono fatti sentire: “È strano non vederti sul palco del Serale, Andre’!”; “Ti aspetto”; “Ok, va bene. Siamo qua per te”; “Veronica ti aspetta, più che altro, ma anche noi”; “Andreas, ci fai stare col fiato sospeso”. Quando tornerà ad Amici Andreas Muller? Forse nella seconda puntata del Serale? Intanto ci sono già delle novità sul talent show che non potete proprio perdervi!