Andreas e Veronica, ora spunta l’anello: giorno speciale, emozioni alle stelle

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amore oggi: giorno speciale per la maestra

Andreas Muller e Veronica Peparini continuano a vivere felici la loro storia d’amore, e da tanto tempo ormai lo fanno alla luce del sole. Come ogni coppia merita. Oggi è il compleanno della maestra di Amici di Maria De Filippi, e il suo ex allievo promosso poi a professionista non poteva che immortalare il momento sul proprio profilo Instagram, dove i due hanno già condiviso tanti altri momenti speciali. Ma gli auguri di Andreas non si sono limitati a un semplice Happy Birthday perché in seguito dal profilo di Veronica abbiamo appreso che il regalo del ballerino è stato meraviglioso.

Andreas e Veronica, spunta l’anello: la maestra e il ballerino felicissimi assieme

La foto che condividiamo con voi qui sotto infatti mostra una mano con un anello con simbolo del filo spinato che Veronica ha commentato così: “Il regalo speciale per me… Amore”. Si tratta di un gesto importante, e il simbolo è ancor più bello perché il filo spinato può essere letto come la metafora di qualcosa che lega ma che al tempo stesso protegge, come ogni innamorato dovrebbe fare con il suo partner. Si può dire senza ombra di dubbio insomma che Andreas e Veronica sono innamoratissimi e che sono lontani i tempi in cui dovevano nascondere il loro sentimento.

La storia d’amore di Veronica e Andreas: come il rapporto è cambiato col tempo

Ricordiamo tutti infatti che inizialmente Veronica e Andreas avevano cercato di mantenere una certa riservatezza sul loro rapporto proprio per via del lavoro e della situazione sentimentale di lei. A Capodanno 2019 poi le cose divennero chiare e ufficiali, e da un anno a questa parte i due ci aggiornano sui loro spostamenti condividendo le loro emozioni. Non ci resta che fare a Veronica tanti auguri per il compleanno, e a entrambi per una serena vita assieme!