Marcello Sacchetta, addio improvviso al Serale di Amici: “Giusto fermarsi”

Amici Serale, Marcello Sacchetta non ci sarà: l’annuncio a pochi minuti dall’inizio della prima puntata

Marcello Sacchetta ha lasciato il Serale di Amici. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, anzi una tempesta di fulmini. Il ballerino è ormai una delle colonne portanti del talent show e pensare di fare a meno di lui sarebbe davvero dura per i fan, che già hanno dovuto dire addio a Stefano De Martino. A un’ora dall’inizio del Serale di Amici 19, Marcello ha annunciato ai fan che non sarà presente nel corso delle puntate in onda in prima serata. Ha scelto di metterci la faccia, come ha detto lui stesso, e di pubblicare un video in cui ha parlato con il cuore in mano ai tantissimi che lo seguono. Ha preferito un video, insomma, a un post scritto con una foto. Sentendo solo l’inizio del video qualcuno è entrato in crisi, pensando a un addio di Marcello ad Amici.

Marcello Sacchetta ha lasciato il Serale di Amici, l’annuncio: “Scelta mia”

Lui infatti ha iniziato dicendo: “Quest’anno non ballerò al Serale. È una scelta mia, presa da una serie di valutazioni che mi hanno portato a prendermi una pausa come danzatore del programma. È stato un percorso bellissimo, che mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere e che mi ha dato modo di farmi conoscere e apprezzare per la mia artisticità in qualità di ballerino”. Con queste parole era facile pensare che Marcello avesse interrotto la collaborazione con il programma in tutto e per tutto, ma per fortuna non è così. Sui motivi della pausa ha chiarito: “È da un po’ di tempo che ci rifletto ed è il motivo per cui mi avete visto poco ballare durante gli speciali del sabato. […] È una decisione che ho voluto prendere per una serie di motivi personali, ma a ogni modo credo che sia giusto fermarsi un attimo, crescere e lasciare spazio a chi di strada ancora ne ha da fare”.

Marcello Sacchetta assente al Serale di Amici come ballerino

Solo nella seconda parte del video ha specificato che non si tratta di un addio. Marcello Sacchetta è assente al Serale di Amici come ballerino, ma continuerà a esserci come conduttore. Ecco le sue parole: “Questo non vuole essere un addio al programma, perché continuerò il percorso come conduttore della striscia quotidiana. Né appendere le scarpette al chiodo, perché credo che io ballerò per tutta la mia vita. Però è giusto dover salutare quel palco, mettervi a conoscenza e ringraziarvi per questi anni”. Dunque Marcello ha lasciato il Serale, ma rimarrà nella squadra di Amici in altre vesti.

Amici, i ringraziamenti speciali di Marcello Sacchetta a Maria De Filippi

Poi ha fatto il suo in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano ad Amici, dalla sartoria ai concorrenti fino a Maria De Filippi. A lei sono andati dei ringraziamenti speciali: “Grazie a Queen Mary per avermi dato la responsabilità del microfono, per avermi formato attraverso la squadra degli autori e per aver messo in risalto le mie doti artistiche attraverso questo super programma. E avermi dato la possibilità di farmi conoscere da voi. Per me la riconoscenza e la gratitudine è un valore importantissimo”.