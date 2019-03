Andreas Muller torna ad Amici con un nuovo ruolo: “Non me lo aspettavo”

Amici 18, Andreas Muller torna tra i professionisti di ballo e non solo!

Andreas Muller è tornato ad Amici di Maria De Filippi. I fan stanno festeggiando, finalmente è arrivata la conferma anche da parte del ballerino. Con un post su Instagram di poco fa, infatti, Andreas ha parlato del suo ritorno: “E bene sì. Finalmente posso dirvi che sono tornato qui ad Amici. Sono stato in silenzio in questi giorni perché aspettavo il momento giusto”, così ha iniziato il suo messaggio. Il momento giusto è arrivato oggi, dopo aver ricevuto diversi messaggi da parte dei fan. Perché proprio oggi? Semplice: non è stato difficile notare la sua presenza nelle immagini del daytime.

Andreas Muller torna ad Amici 18: il suo nuovo ruolo

In questa edizione, però, non vedremo Andreas ad Amici solo nei panni di ballerino professionista. Quest’anno il suo ruolo andrà oltre: “È successo tutto in fretta, sarei dovuto ripartire per la seconda parte della tournée con Claudio Baglioni, quando appena prima di iniziare le prove mi viene chiesto se avevo il piacere di tornare qui in un nuovo ruolo. Sono felicissimo di affiancare Veronica Peparini come assistente e ballare nuovamente sul palco del serale con il solo e unico Giuliano Peparini!”. Andreas torna ad Amici sia come ballerino sia come assistente, quindi! Una bellissima soddisfazione per il vincitore di due edizioni fa. Avrà anche molti consigli da dare ai concorrenti dei Bianchi e dei Blu, dato che anche lui ha vissuto l’esperienza del Serale di Amici.

Andreas Muller al Serale di Amici 18: “Non mi aspettavo tutto questo”

Per concludere il messaggio su Instagram, Andreas Muller non ha nascosto l’entusiasmo: “Estremamente grato e non mi aspettavo tutto questo. Grazie come sempre a te Maria”. Nella felicità di questo ritorno, c’è un unico pericolo in agguato. Andreas è fidanzato con Veronica Peparini, ormai non si nascondono più da mesi. No, il pericolo non è questo, ma è rappresentato invece dalla presenza di Pio e Amedeo nelle puntate: lasceranno in pace la coppia oppure li sceglieranno come vittime?