Pio e Amedeo ospiti fissi al Serale di Amici: le ultime news dalla registrazione

Serale Amici 2019, arrivano Pio e Amedeo: Maria De Filippi sorprende tutti

Anche quest’anno il Serale di Amici 2019 avrà degli ospiti fissi, e che ospiti! Pio e Amedeo intratterranno il pubblico in ogni puntata del Serale e bisogna davvero essere pronti a tutto. Non sappiamo al momento se porteranno in scena dei monologhi, degli sketch in cui sono semplicemente Pio e Amedeo o se, invece, ci stupiranno con i loro personaggi celebri. Ovvero i due Emigratis. Sarà di sicuro una sorpresa continua, il duo foggiano è sempre più amato e la loro affermazione adesso passerà anche dallo studio di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha scelto proprio loro come ospiti comici della 18esima edizione.

Pio e Amedeo al Serale di Amici: le anticipazioni

Siamo certi che Maria ci avrà pensato e ripensato, soprattutto dopo ciò che Pio e Amedeo sono stati in grado di combinare a C’è Posta per Te. Non si era mai visto prima, infatti, volare beni e oggetti da una parte all’altra della busta. Loro ci sono riusciti, lanciando buste di taralli e chiedendo a Mario Balotelli di regalar loro le sue scarpe. Possiamo solo immaginare cosa ci aspetta con Pio e Amedeo al Serale di Amici, ma forse è la seconda novità accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico. La prima, neanche a dirlo, è certamente la presenza di Ricky Martin – il secondo coach è un tenore italiano -.

Serale Amici, Pio e Amedeo ospiti fissi nelle puntate del 2019

Con Pio e Amedeo ad Amici 18, annunciati da Il Vicolo nelle News, nessuno è al sicuro, comunque. Né Maria che li ha voluti, perché Claudio Baglioni a Sanremo non ha vissuto tranquillamente la mezzora di presenza dei due comici sul palco. Né tanto meno verranno lasciati sereni i coach, i giudici e chissà anche i concorrenti delle due Squadre. E così, dopo il grande successo con Virginia Raffaele e poi Luca e Paolo negli anni scorsi, ad Amici 18 Maria ha voluto Pio e Amedeo ospiti fissi del Serale. Non ci resta… che ridere!