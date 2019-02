Andreas Muller, lo sfogo: “Una bugia non ha futuro”, le ultime news sul ballerino

News Andreas Muller, un ballerino che ha coraggio

Andreas Muller continua a stare al centro dell’attenzione dopo Amici di Maria De Filippi e non solo per la sua presunta storia d’amore con Veronica Peparini, l’amatissima insegnante di ballo che lo ha sempre sostenuto sin dal suo ingresso nella scuola. Andreas è un tipo molto tranquillo ma anche abbastanza schietto: non per niente su Instagram condivide spesso storie in cui si schiera, prende posizione e dimostra di non temere il giudizio della gente. Un bel caratterino insomma, che serve davvero in un mondo come quello dello spettacolo. Cos’è successo oggi? Ve lo diciamo subito.

Andreas Muller, lo sfogo su Instagram: cosa sta succedendo?

Poche ore fa il ballerino di Amici ha pubblicato questa citazione tra le sue Instagram stories: “Mi piaceva un sacco questa! Una bugia può prendersi cura del presente, ma non ha futuro”. Si tratta – come avrete senz’altro notato – di una frase molto importante che sicuramente non sarà passata inosservata, visto che attualmente si parla davvero tanto della sua presunta storia con Veronica e quindi, soprattutto dopo le ultime news, tutto viene ricondotto a loro. Che ci sia un riferimento indiretto alla maestra di Amici? Lo vediamo improbabile, decisamente improbabile, perché il loro rapporto sembra sincero e non ha bisogno di conseguenza di frecciatine social.

Andreas Muller dopo Amici: una vita divisa tra carriera e gossip

Anche se hanno condiviso momenti molto intimi assieme inoltre Andreas e Veronica sono sempre stati discretissimi, ed è per questo che la citazione che ha pubblicato ci sembra riferirsi ad altri. Che abbia litigato con qualcuno? Che sia stato ferito da un amico? Può essere successo di tutto. Fatto sta che una citazione non è mai solo una citazione, soprattutto quando si tratta di pensieri così forti. In attesa di saperne di più continuiamo a indagare su Amici 18, visto che nella registrazione di oggi è successo l’impossibile!