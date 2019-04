Andreas Muller e Veronica Peparini: domenica d’amore, lei si imbarazza

By

Domenica d’amore per Andreas e Veronica: ecco cos’hanno fatto dopo la puntata di Amici 18

Veronica e Andreas di Amici hanno deciso di passare una domenica all’insegna dell’amore e della spensieratezza. Terminata la quinta puntata del Serale, hanno passato la notte insieme, per poi partire all’alba: quattro ore di sonno e via, verso nuove mete! Non è chiaro dove si siano diretti (preferiscono mantenere tutto top-secret), ma è certo che i due professionisti abbiano deciso di passare l’intera giornata senza perdersi mai di vista. A testimonianza di questo le ultime Instagram stories pubblicate da Andreas Muller. Solo grazie a lui, abbiamo aggiornamenti continui sulla storia d’amore con la professoressa di Amici 2019.

Andreas e Veronica news: lui la ringrazia per aver ballato con John Travolta, lei imbarazzatissima

Su Instagram, Andreas ha dato il buongiorno a una imbarazzatissima Veronica Peparini (e dalla foto d’apertura si capisce bene): non ama stare al centro dell’attenzione, soprattutto se poi finisce tra le stories del suo fidanzato! Grazie a Veronica, suo fratello e Maria De Filippi, il danzatore ha avuto la possibilità di ballare con John Travolta nella puntata di ieri di Amici 18: “Ma l’onore di poter stare sul palco con John Travolta, ne vogliamo parlare? Grazie Maria e grazie a Veronica e Giuliano Peparini”.

Ricordi di Andreas Muller: dal momento speciale vissuto con Arisa al pensiero rivolto a Valentina

C’è stato anche un altro momento speciale per Andreas Muller: ieri, l’esibizione di Arisa con Alberto Urso (che hanno collaborato per un progetto importante), ha riportato il ballerino indietro nel tempo, quando lui – ancora concorrente – aveva ballato sulle note de La notte, cantata dal vivo proprio da Rosalba: “E io torno qui… che bellissimo ricordo”. Cos’altro ha scritto? Ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Valentina di Amici, dopo che Timor Steffens le ha fatto una grande promessa!