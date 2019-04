Alberto Urso e Arisa, collaborazione importante: De Filippi entusiasta

Album “Solo” di Alberto Urso: il duetto con Arisa svelato al Serale di Amici 18

Arisa e Alberto Urso hanno realizzato un duetto che è stato inserito nel nuovo album del cantante della squadra Blu dal titolo Solo. Una collaborazione preziosa, per il tenore: persino Maria De Filippi ha voluto ringraziare l’artista perché, nel mondo della musica, sono in pochi coloro che aiutano sin dall’inizio i giovani talenti. Ricordiamo, comunque, che in passato Tiziano Ferro ha collaborato con Giordana Angi (e lei gli ha scritto un pezzo) e che Laura Pausini ha fatto esplicita richiesta alla cantautrice di realizzarle un brano. Quest’anno, ad Amici 2019, non mancano importanti collaborazioni, capaci di sostenere i giovani talenti.

Amici news, la nuova sfida di Alberto

Alberto Urso piace. E pure tanto! Loredana Bertè, per metterlo in difficoltà, ha deciso di affidargli una strana prova. Ma il giudice è convinto che sarà in grado di superare qualsivoglia ostacolo. Al termine della puntata (avete capito cos’è successo alla ballerina Valentina dietro le quinte?), Arisa è ritornata in studio – dopo il duetto con Alberto – per cantare il suo inedito Una nuova Rosalba in città.

Serale Amici, Arisa e Alberto: i ringraziamenti di Maria De Filippi

La De Filippi ha colto l’occasione per fare dei particolari ringraziamenti ad Arisa, che ha deciso di collaborare con Alberto per il suo disco Solo (in uscita il 10 aprile): “Brava, sei bravissima. Poi volevo ringraziarti perché hai dato la tua voce per un pezzo fatto con Alberto. Uscirà nel suo disco. Non è una cosa che avviene normalmente da parte di chi ha un grande successo: aiutare chi ancora deve ‘uscire’, diciamo così”. Arisa, sempre educatissima, è stata di poche parole: “Io ti ringrazio. Per me è sempre bello essere qui”. Non solo momenti da incorniciare, durante la quinta puntata del Serale di Amici 2019, ma anche parecchio difficili da gestire per alcuni ragazzi: Giordana è scoppiata in lacrime per colpa di Zerbi.