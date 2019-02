Andreas Muller, post sospetto dopo concerto con Federica: aria di cambiamenti

News Andreas Muller: cambiamenti in vista nella vita del cantante?

Non sappiamo cosa stia succedendo ad Andreas Muller ma abbiamo come l’impressione che il talentuoso ballerino di Amici abbia più di un pensiero per la testa, perché da qualche settimana continua a pubblicare pensieri, video e foto che fanno riflettere non poco. Anche questa volta infatti dopo una serie di storie lo si vede cantare la canzone Generale di Anastasio, rifacimento della più nota Generale di De Gregori, e più precisamente delle parole che hanno un significato molto particolare.

Andreas su Instagram: il ballerino si diverte con Federica Carta

Andreas ha pubblicato inizialmente un video in cui compare con Federica Carta al concerto di Elisa; subito dopo ha pubblicato la foto che vedete a sinistra con un piccolo cuore sull’occhio destro, e già questo scatto ci fa parecchio riflettere: voleva mandare un messaggio a qualcuno? Infine ha pubblicato proprio il video a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio: lo si vede e sente cantare infatti la canzone di Anastasio, precisamente delle strofe molto significative che – come dicevamo – fanno pensare a qualche cambiamento in atto nella sua vita. Sappiamo bene che la canzone Generale fa riferimento alla guerra ma sapete altrettanto bene che spesso una strofa scritta su un tema del tutto diverso può parlare anche della nostra vita. Cosa sta succedendo insomma? Già l’ultima volta Andreas aveva pubblicato un post molto chiaro che aveva dato da pensare.

Andreas canta Generale di Anastasio: le strofe che fanno pensare

Le strofe di Generale cantate da Andreas sono queste: “Questo ballo tu non lo concederesti a me / Che ho l’uniforme diversa dai tuoi fratelli / Partiti già da un anno, ma che non torneranno / Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli / E quelli che ti dicono che t’odio, che ne sanno? / Ma che ne sanno loro?”. E poi ancora: “Ho ancora in bocca quel sapore di bruciato / Ricordo amici con la faccia in giù nel fango / E un treno che partiva pieno e che tornava vuoto / La mattina tremo quando dormo poco / Sogno un cielo nero da cui piove fuoco / E un filo spinato che mi avvolge piano”. La canzone di Anastasio è molto bella e densa di significato, quindi Andreas potrebbe averla condivisa solo perché coinvolto dalle parole. Il punto è che, visto che la musica può parlare di noi in tanti modi, non è da escludere che questa canzone abbia emozionato Andreas per altri motivi.

Gli ultimi gossip su Andreas Muller

Siamo tutti presi dalle ultime polemiche che hanno coinvolto Amici ma non perdiamo d’occhio i vecchi protagonisti della trasmissione, soprattutto uno come Andreas che tanto ha dato al programma in quanto a emozioni e a talento. Le ultime news su lui e Veronica Peparini sono tutt’altro che negative, quindi escludiamo che possa essersi riferito a lei. Ovviamente non appena ne sapremo di più, qualora Andreas magari dovesse intervenire su tutti questi punti interrogativi, vi aggiorneremo. Al momento lui continua a postare, postare e postare senza dare però alcuna certezza.