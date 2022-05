Andreas Muller a gamba tesa su Amici: lo sfogo su Dario divide il Web

Andreas Muller ha difeso a spada tratta Dario dopo la semifinale di Amici 2022. Il ballerino di Veronica Peparini non ha retto più la tensione all’ennesimo scontro tra le due insegnanti ed è crollato. Le sue lacrime e non solo hanno lasciato pensare avesse avuto un attacco di panico, o qualcosa di simile. Chi era presente in studio ha persino riferito che Dario avrebbe detto a Veronica di non riuscire a respirare, dopo la discussione con la Celentano. In realtà i toni si sono accesi tra le due insegnanti più che con Dario, ma era su di lui che discutevano quindi ne ha risentito e non poco.

Alessandra Celentano durante il pomeridiano ha spesso fatto complimenti a Dario, sebbene non ne apprezzi alcune cose come ballerino. Al Serale però ha posto solo accenti su quelli che secondo lei sono difetti. In particolare ha spesso puntato il dito contro Dario sulla danza classica perché lui in più occasioni ha detto di essere un ballerino versatile e di aver studiato anche classico. Durante il Serale tutti mirano a esaltare i propri allievi, si sa, e ognuno ha i suoi modi. La Celentano è ben conosciuta per i suoi modi rudi e fin troppo diretti, non è una sorpresa per nessuno e nessuno riuscirà mai a cambiarla. Ma Dario è finito in lacrime stasera e Andreas è intervenuto in sua difesa.

Lo sfogo di Muller su Instagram è altrettanto diretto e duro, però. Lui concorda con la compagna Veronica sul fatto che Dario sia un ballerino talentuosissimo e che fuori da Amici tanti lo apprezzano. Lui al suo posto insomma non si farebbe problemi per le parole della Celentano, ma ha proseguito così:

“Ognuno può valorizzare chi vuole senza sempre buttar me..a, oltretutto se me..a non c’è su altri. […] Sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte. Nella vita incontrerai anche questo quindi può solo averti fatto bene. Mi dispiace sentire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona”

Andreas ha ricordato a Dario quanto sia forte e soprattutto che lo ha conosciuto come una persona solare, divertente e sorridente. E a questo punto ha criticato, parrebbe di capire, anche la giuria del Serale di Amici 21: “Mi dispiace aver visto, anche se non è quello che determina il tuo talento, che non ha preso mai un punto perché oggettivamente non è reale”. Si è detto dispiaciuto anche dell’attacco di panico, ma in quella occasione secondo lui Dario si è dimostrato un professionista per aver ballato “con le gambe pesanti e il panico nel corpo”. Per lui l’allievo è sempre stato all’altezza dei confronti e non ha mai visto differenze abissali con gli altri, in particolare con Michele forse.

Andreas Muller si è complimentato con Dario anche per il suo percorso, perché si è sempre dimostrato all’altezza dei confronti e si è messo in gioco in diversi stili di danza. E ha chiosato: “Credo in te! Ti voglio bene!”. In un post scriptum ha chiarito di aver solo difeso “un mio amico” e di non voler screditare Michele.

Andreas Muller difende Dario dopo le lacrime ad Amici: le reazioni sul Web

Sul Web, però, questo sfogo di Andreas Muller in difesa di Dario non è stato accolto da tutti nello stesso modo. Anzi, su Twitter i fan sembrano essere spaccati in due parti. Da una parte c’è chi ha ringraziato Andreas per aver difeso Dario, chi ha postato il suo sfogo con un cuore e chi ha scritto che non poteva trovare parole migliori. Poi c’è anche un tweet, sempre a favore di Andreas, in cui hanno scritto che “Amici ha umiliato e spento un ragazzo che non lo meritava”, ovvero Dario.

Dall’altra parte, però, ci sono coloro che hanno condannato il gesto di Muller contro la Celentano. “Amo Andreas ma sinceramente non avrei messo questa storia”, si legge in un tweet. Per qualcuno invece la responsabilità del percorso non proprio bellissimo di Dario è di Veronica Peparini, che non gli avrebbe dato le coreografie giuste. In tutto ciò l’unica cosa sotto gli occhi di tutti è che Dario non ha retto tutte le critiche, ma molto dipende anche dai caratteri dei ragazzi. Anche Serena, per esempio, è stata presa di mira dalla Celentano ma reagendo in modo diverso è cresciuta con le sue critiche e i suoi compiti e si è presa anche dei complimenti da lei. Cosa dire di Nunzio? Oggi a Verissimo ha persino ammesso di sentire la mancanza della Celentano!

Andreas non so come dirtelo ma se Dario non è riuscito a dare il 100% durante questa edizione è soprattutto colpa delle coreografie orrende della tua fida, nessuno mette in dubbio le sue capacità. #Amici21 https://t.co/B0gUlGnIjw — Nina???? (@ninakreuz) May 7, 2022

amo andreas ma sinceramente non avrei messo questa storia. #Amici21 pic.twitter.com/W2O5nO8khV — in lutto ????????‍♀️ (@mal1ncon1che) May 7, 2022