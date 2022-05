LDA e Nunzio conquistano Verissimo: Silvia rapita, e spunta una “fiamma”

LDA e Nunzio Stancampiano sono stati ospiti a Verissimo oggi, e hanno lasciato il segno. Esattamente come è successo ad Amici di Maria De Filippi, i due ex concorrenti hanno conquistato tutti con le loro parole e le loro esibizioni. E soprattutto lo hanno fatto insieme: è nata una bella amicizia e lo hanno dimostrato ancora una volta. Il primo a comparire nello studio di Silvia Toffanin è stato Nunzio, per il quale Verissimo ha studiato persino un termine per definire le sue perle: le “nunziate”.

Proprio parlando delle “nunziate” Silvia ha lanciato un video in cui si sono visti alcuni dei momenti più esilaranti di Nunzio ad Amici 2022. Non era possibile raccoglierli tutti, ci vorrebbero ore di video altrimenti! Ma Nunzio ha conquistato pure la Toffanin con la sua simpatia: come? Essendo sé stesso. La simpatia del ballerino ha invaso anche lo studio di Verissimo, specialmente quando ha elencato le donne che stima di più e ha incluso anche Silvia… ma alla fine!

Il ballerino ha raccontato il suo speciale rapporto con Maria De Filippi e ha aggiunto di stimare tre donne nella sua vita: mamma, nonna e Maria. Poi ha aggiunto: “Adesso ci sei anche tu!”, rivolgendosi a Silvia. Stava giocando, infatti è stato il primo a ridere e anche la conduttrice era divertita. Un altro momento in cui la conduttrice è rimasta spiazzata è stato quando Nunzio ha detto che le manca la Celentano: non sentirsi più stuzzicato da lei è la cosa che più gli manca di Amici. Poi è arrivata la domanda delle domande di Silvia: Nunzio ha una fidanzata? Lui ha risposto così, non nascondendo la difficoltà e l’imbarazzo:

“Ti dico che c’è una fiammetta, una fiamma. Però per ora è solo fiamma, non è nulla di serio. Per il momento sono libero. Non è la mia fidanzata, c’è un interesse da entrambe le parti però… No no, lei non è fidanzata. No, non è della mia città. Troppe domande”

Silvia ha riso e si è divertita tanto con Nunzio, d’altronde come resistere al suo savoir-faire?

LDA a Verissimo, i consigli di papà Gigi i complimenti della Toffanin

Dopo l’esibizione di Nunzio è entrato in studio Luca D’Alessio, per tutti LDA. Silvia non ha nascosto di apprezzare tanto il ragazzo e ha affrontato con lui il tema essere figlio di. Luca ha spiegato già tante volte il suo punto di vista già ad Amici, quindi ha ribadito come la pensa. Non riesce a spiegarsi perché se il figlio di un medico segue le orme del padre non viene giudicato, invece se lo fa il figlio di un cantante o di un attore allora si deve per forza pensare ci sia qualcosa di strano dietro. Per questo ha partecipato ad Amici, per essere semplicemente Luca:

“Sono andato ad Amici per questo, per farmi conoscere. Potevo far vedere e sentire quello che facevo da solo. Sono andato per togliermi questa cosa e proseguire come Luca. L’unica cosa che chiedevo a papà erano consigli. Mi ha migliorato tanto, sì, ma non ha mai messo bocca sui miei pezzi. Non ha mai cambiato una nota o una parola”

Ha speso bellissime parole su papà Gigi e mamma Carmela. E tutte le parole di LDA sulla sua famiglia e su Amici hanno conquistato la padrona di casa di Verissimo. Silvia Toffanin si è complimentata con LDA:

“Complimenti Luca per il ragazzo che sei. Papà e mamma ti hanno fatto crescere sano, con i valori giusti. Complimenti anche a loro. Rimani sempre così Luca, eh. Non cambiare, anche quando diventerai il più famoso del mondo rimani così umile. Ricordalo. Come papà, che è umilissimo ed è una persona d’oro”

Infine LDA e Nunzio si sono esibiti insieme a Verissimo sulle note di Bandana. Inutile dire che su Twitter è stato un tripudio: in tanti aspettavano una loro esibizione insieme!