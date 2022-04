Amici, Serena si scusa con Celentano che spiega: “Perché non ho reagito”

C’è stato l’incontro tra Serena e la maestra Celentano ad Amici 21 ed è andato in onda oggi, nel daytime. A suggerire alla ballerina di incontrare la maestra è stata Maria De Filippi, nei giorni scorsi. In realtà la conduttrice aveva semplicemente intuito che Serena non fosse tranquilla dopo quanto detto sull’insegnante, perché è un comportamento che non le appartiene. Intanto la Celentano ha lanciato un altro guanto di sfida a Serena e nella lettera ha ribadito di apprezzarla tanto in verità, se non fosse per alcuni aspetti del suo fisico che, sempre secondo la Celentano, le impediscono di essere perfetta nei movimenti e in alcuni passi di danza.

Era palese quanto la Celentano fosse dispiaciuta per l’attacco senza freni di Serena. Quest’ultima ha quindi chiesto di incontrare la maestra e la produzione ha organizzato tutto. “Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto e per le brutte parole che ho detto”, queste le parole della ballerina appena è entrata in palestra l’insegnante. Poi ha spiegato di aver usato parole sbagliate e di non essere fatta così, non sa cosa aveva per la testa in quel momento ma non pensa ciò che ha detto. “Ho sbagliato i termini, una caduta di stile”, ha concluso. La maestra Celentano ha concordato, poi ha elencato una serie di pregi che apprezza tanto di Serena e che non ha mai nascosto, ha spesso parlato bene di lei. Come persona e come ballerina in sala.

Alla Celentano, insomma, l’unica cosa che non convince di Serena è il suo fisico, ma perché ha delle idee e dei canoni riconosciuti in determinati ambienti o compagnie. Ambienti e compagnie alle quali probabilmente la ballerina di Cerignola non ambisce: troverà il suo spazio nella danza. La Celentano ha apprezzato le scuse di Serena: “Mi era dispiaciuto tu fossi caduta in una cosa del genere. Ci sta uno sfogo con lo stress, ma poi si passa dalla parte del torto”. Ha confermato il suo pensiero sulla ballerina, sulla sua educazione e sul rispetto che ha sempre mantenuto durante il percorso da Amici 21. Poi è passata a dare dei consigli a Serena, per questo percorso come per i prossimi:

“Ognuno può avere il proprio pensiero. Credo che tu debba mettere sul piatto della bilancia le cose che ti vengono dette, belle e brutte. Devi valutare come ti vengono dette e perché. Con questo tuo gesto rimarrà la stima nei tuoi confronti, capisco che sei una ragazza caduta in uno scivolone… A sbagliare sbagliamo tutti. L’importante è che capisco tu lo abbia fatto onestamente”

Alla maestra è molto piaciuto il fatto che Serena abbia chiesto di incontrarla di persona per scusarsi. Per lei è stato un modo maturo e non superficiale di affrontare la situazione. Le scuse sarebbero potute arrivare anche via messaggio, per esempio, o con una lettera. Invece Serena ha accettato il suggerimento di Maria e ha chiesto un incontro. Quindi la maestra ha proseguito spiegando che con questo gesto ha capito di non essersi sbagliata su Serena, che ha sempre considerato una ragazza educata. Poi ha spiegato perché non ha reagito alle parole della ballerina: “Ci sono rimasta davvero male, male. Per questo non ti ho fatto la sfuriata. Sono rimasta male e incredula”.

Serena ha detto di aver notato questa cosa, ma il malinteso sembra essere ormai chiarito. Serena e la maestra Celentano hanno fatto pace, se così si può dire. Nonostante le tante lacrime versate, la ballerina ha riconosciuto di aver fatto tesoro di tutto ad Amici 2022. Anche delle critiche: “Sono migliorata anche grazie alle bastonate. Sono contenta di aver fatto questo percorso”.