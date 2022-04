Amici, Serena senza freni: “Celentano non capisce un c..”, e stoppa Carola

Serena Carella e la maestra Alessandra Celentano ad Amici 21 si scontrano dalla prima settimana, ma avevano trovato un giusto equilibrio. Ci sono state fra loro anche parole di stima, la stessa Celentano ha apprezzato Serena come allieva riconoscendo in lei tenacia, educazione e voglia di imparare e migliorare. I miglioramenti ci sono stati e la Celentano li ha riconosciuti, pur continuando a non vedere in lei una ballerina, solo secondo le sue idee e i suoi canoni però. Al Serale di Amici però i professori affilano le unghie, specialmente alcuni e tra questi ci sono senza dubbio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Non che i due storici prof non siano capaci di fare complimenti e di carinerie, per esempio Rudy ha sinceramente apprezzato un’esibizione di Albe nell’ultima puntata. Ma se si tratta di cercare il pelo nell’uovo loro non solo lo trovano, ma cercano di farne una parrucca. Ed è quello che ha fatto la maestra sabato scorso con Dario e con Serena. Tornati in casetta, Serena e Dario si sono sfogati duramente contro la Celentano. Ha cominciato Dario riconoscendo da solo di essere stato intelligente nel far intervenire Maria in modo che fermasse la maestra e lui avesse modo di parlare. Si è dispiaciuto però di essersi trovato nella posizione di dover coinvolgere per forza Michele nel momento in cui la Celentano ha detto di aver visto Dario sempre allo stesso modo.

A onor del vero anche Michele non è mai uscito dal suo da quando è arrivato, sebbene sia uno degli ultimi entrati prima del Serale. In casetta Dario ha spiegato il suo pensiero su Michele: non voleva dire che non è versatile come ballerino, ma che la Celentano non ha mostrato la versatilità tanto decantata di Michele visto che ha danzato sempre, o quasi, classico e neoclassico. Qui si è aggiunta Serena:

“Ma ogni volta dice questa versatilità, ma dove? Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino però cioè dai… Ogni volta questa ca..o di versatilità nella mente sua. Ci ha rotto pure le pa..”

Dicendo queste parole si è rivolta a Carola, che è allieva della Celentano, e la ballerina ha detto la sua: “Quando ha detto che Dario non ha tecnica ha esagerato...”. Serena l’ha subito interrotta per aggiungere che la Celentano avrebbe sbagliato pure quando ha detto che Michele è versatile e Dario no. Così facendo però non ha dato modo a Carola di esprimere totalmente il suo pensiero. Serena è andata a ruota libera contro la Celentano: “Cioè, devi avere proprio la faccia tosta, è dire ‘Non capisco un ca..o’, ragazzi, cioè. Ha fatto una figuraccia, guarda”.

Poi ha parlato della sua esibizione con Nunzio con il Tuca Tuca, che secondo la Celentano era amatoriale. In realtà il lato comico era cercato e voluto, come spiegato da Todaro in puntata. Ancora Serena contro la Celentano: “Ma quella, cioè, davvero non capisce un ca..o”. Parole molto pesanti che di sicuro non faranno piacere alla Celentano, anzi bisogna aspettarsi anche una risposta. Magari Alessandra Celentano risponderà a Serena nella prossima puntata del Serale di Amici 2022. Dario non ha esagerato con le parole, ma alcune espressioni della ballerina di Todaro non piaceranno per niente alla maestra Celentano…