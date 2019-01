Andrea Zenga, dubbi sul futuro con Alessandra Sgolastra? Il messaggio

Andrea e Alessandra Temptation Island, cosa sta succedendo alla coppia?

Come procede la storia di Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra? L’esperienza a Temptation Island Vip ha messo a dura prova questa coppia. Era scoppiata a seguito del corteggiamento di Andrea Cerioli, che aveva quasi convinto la ragazza a iniziare una nuova relazione con lui; Alessandra ha vissuto un periodo di profonde incertezze e, anche durante il confronto a Uomini e Donne col suo fidanzato, ha parlato di tutti quei dubbi che le frullavano nella testa. Alla fine è riuscita ad ascoltare il suo cuore, che le diceva solo un nome: Andrea… e cognome: Zenga! Adesso infatti Alessandra e Andrea di Temptation Island stanno insieme e si amano più di prima, anche se qualcuno sostiene che il loro sentimento sia finito una volta terminato il programma. Qual è la verità?

Il messaggio di Andrea Zenga sul futuro con Alessandra Sgolastra

Molti hanno interpretato in maniera negativa l’ultima frase pubblicata da Andrea Zenga su Instagram: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Pensano, infatti, che il suo futuro sia senza Alessandra perché quest’ultima non avrebbe il coraggio di sognare… Ma la verità è una sola: Alessandra e Andrea stanno costruendo, passo dopo passo, il loro futuro, che si prospetta meraviglioso. E infatti su di loro c’è stata una bellissima notizia! Non c’è quindi nessuna crisi all’orizzonte, ma solo un futuro roseo. Quella noia di cui la Sgolastra si lamentava a Temptation Island sembra proprio che sia svanita!

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, news dopo Temptation Island

Ma non conosciamo solo news su Andrea e Alessandra di Temptation Island, ma anche di altri personaggi che hanno partecipato a questo reality show. Sappiamo, per esempio, che Selvaggia Roma è stata distrutta per i suoi ritocchini estetici ed è stata sollevata una grandissima polemica su Lara Zorzetto e il nuovo fidanzato! Per il momento, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga non hanno fatto chissà quanto discutere… sapranno sorprenderci?