Andrea Zenga a C’è posta per te: una foto che sorprende

Andrea Zenga a C’è posta per te: l’ex protagonista di Temptation Island Vip stupisce tutti

Oggi su Instagram è apparsa una foto di Andrea Zenga da bambino a C’è posta per te. Accantonato per un attimo il gossip puro, anche perché ormai è tornato a fare coppia con Alessandra Sgolastra, l’ex protagonista di Temptation Island Vip continua a far parlare di sé. E non si intende in negativo, ovviamente. Oggi per esempio ha stupito tutti rivelando la sua partecipazione al programma invernale di Maria De Filippi! Si tratta sicuramente di un ricordo molto particolare di quando era piccolo. Non è stato l’unico a condividere una fotografia del momento in cui è apparso su Canale 5, anche perché non era da solo.

Andrea Zenga con suo fratello a C’è posta per te: le foto

Andrea ha partecipato a C’è posta per te insieme a suo fratello Nicolò, che pure ha pubblicato un post in riferimento al programma. Ma torniamo ad Andrea Zenga a C’è posta per te. Tra le sue storie di Instagram ha pubblicato prima una foto in cui era da solo nel programma, e ha scritto “Nel lontano 2000”. Dopo poco ha condiviso la storia di suo fratello, sorridendo di questo tenero ricordo d’infanzia e scherzandoci su: “Gianni e Pinotto”, ha scritto Andrea. La presenza dei fratelli Zenga nella trasmissione del sabato sera, che tornerà in onda a gennaio, risale al 2000. Andrea è nato nel 1993 quindi aveva sette anni quando ha incontrato, presumibilmente per la prima volta, Maria De Filippi.

Andrea Zenga da bambino a C’è posta per te con suo fratello

Ha conosciuto Maria quindi prima di ritrovarla nello studio di Uomini e Donne, dove non era ancora sicuro di riuscire a perdonare la sua fidanzata Alessandra dopo Temptation Island Vip. Nel reality show il rapporto sembrava al capolinea, invece a distanza di qualche settimana Andrea e Alessandra si sono ritrovati. Il loro amore oggi procede a gonfie vele, dopo un viaggio in Spagna si sono definitivamente ritrovati e non si curano delle critiche. Andrea vuole sorridere nonostante tutto.