Andrea Nicole e Ciprian insieme dopo UeD: le prime parole sui social

La puntata con la loro “scelta” è andata in onda ieri e oggi i due sono apparsi su Instagram per la prima volta come coppia

Andrea Nicole e Ciprian stanno insieme dopo Uomini e Donne. Si sono scelti in modo insolito e con l’inganno, visto che hanno passato la notte insieme senza dirlo alla redazione, ma oggi sembrano felici insieme. Sarebbe bastato poco affinché non si parlasse di mancanza di rispetto verso la redazione e verso Alessandro Verdolini, se solo Andrea Nicole avesse mandato un messaggio dopo dieci minuti e non il mattino seguente si parlerebbe oggi di una follia d’amore. E tutto avrebbe un altro sapore. I diretti interessati però stanno vivendo queste prime settimane di coppia proprio così, nel clima di una bellissima follia d’amore che li ha uniti.

Oggi Andrea Nicole e Ciprian sono apparsi insieme su Instagram. Hanno registrato dei video sul profilo dell’ex corteggiatore per ringraziare i loro fan per il sostegno e per raccontare la loro versione. Ha iniziato Ciprian a parlare, spiegando di aver avuto una giornata intensa e dicendo che loro sono felici di potersi finalmente vivere. Quindi Ciprian ha spiegato che non hanno avuto tempo per raccontare la loro versione dei fatti, lo hanno fatto oggi su Instagram:

“Io semplicemente proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano durante quel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole. Quindi sono andato letteralmente a prendermela”

“Come avevo chiesto io fin dall’inizio”, ha aggiunto sorridendo Andrea Nicole Conte. A questo punto ha preso la parola lei, che ha ringraziato tutte le persone che hanno lavorato per loro e con loro. Le persone che li hanno affiancati in questo percorso: “Le stesse che oggi sono contente per noi”. In effetti la stessa Mennoia pare li abbia subito perdonati. Loro sono felici, questa è la cosa più importante per loro. Andrea Nicole ha aggiunto: “Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti”. Hanno salutato i fan, Ciprian ha preso il viso di Andrea Nicole e l’ha baciata.

Sotto ai video, però, Ciprian Aftim – o Andrea Nicole, o insieme – ha scritto altro. Quindi scorrendo le stories si legge che dopo la prima giornata insieme hanno finalmente modo di ringraziare chi li ha sostenuti. Lui ha motivato il suo gesto, criticato invece da Maria De Filippi: “Avevo capito e sentito che era davvero la mia persona così me la sono andata a prendere senza pensarci”. A proposito della loro versione dei fatti, invece, hanno scritto che tenevano a spendere due parole su questo, per raccontare meglio “la parte più bella e assurda”, visto che non c’è stato modo e tempo in studio.

“Difficile spiegare a parola la felicità di questi momenti”, si legge ancora. Ciprian ha precisato che dopo la sua follia hanno avvisato i loro cari e anche la redazione. Peccato che sarebbe bastato avvisare qualche ora prima per non sporcare la nascita della loro coppia, ma sono scelte e punti di vista. Andrea Nicole e Ciprian su Instagram hanno dato particolarmente attenzione a chi li sta supportando dopo la scelta. “Non smettete mai di mandarci tutto questo affetto. Finalmente noi”, hanno scritto. Alla fine dei video, però, hanno ringraziato anche Uomini e Donne e le persone che ne fanno parte. Naturalmente nessun accenno ad Alessandro, che invece all’ex tronista non le ha mandate a dire.