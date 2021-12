UeD, inganno Andrea Nicole e Ciprian: reazione inaspettata della Mennoia

Sono ore che gli appassionati di Uomini e Donne non parlano d’altro. Nella puntata di U&E trasmessa ieri, 16 dicembre, su Canale 5 abbiamo assistito proprio ad una bella bagarre, legata alle dichiarazioni inattese della tronista Andrea Nicole riguardo agli ultimi sviluppi del suo rapporto con Ciprian. Parole, le sue, che hanno rapidamente scatenato reazioni inaspettate da parte degli autori.

Nelle scorse ore, Raffaella Mennoia è stata intervistata dal magazine Oggi. Sulle pagine del giornale, l’autrice del programma ha parlato di quanto accaduto in modo, per così dire, inaspettato:

Lo scopo di Uomini e Donne è formare delle coppie e far in modo che Cupido onori il suo ruolo facendo innamorare delle persone. In questo caso specifico direi che il programma ha assolto il suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format. Il pubblico e la rete hanno gridato al tradimento perché un tronista, indipendentemente dal suo sesso e dalla sua sessualità fa una sorta di implicito patto di onestà e trasparenza con chi fruisce e partecipa al suo percorso. E quindi, giustamente, pretende rispetto. E il rispetto e la verità sono inscindibili.

In ogni caso, nonostante tutto quello è che successo, la Mennoia non si è arrabbiata particolarmente. Ecco le sue dichiarazioni sulla questione:

Ho compreso. Ho intuito le fragilità, le paure di Andrea Nicole. Non posso non tenere conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso.

Andrea Nicole e Ciprian: ecco cos’è successo in studio

Nel caso vi foste persi un pezzo della vicenda, vale la pena di fare un breve riassunto. Ufficialmente, la prima tronista transgender della trasmissione ha infranto il regolamento del programma.

Andrea Nicole e Ciprian si sono infatti visti al di fuori delle telecamere della trasmissione. Ciprian ha raccontato di essersi recato nell’alloggio di Andrea Nicole durante una precedente esterna. In questa occasione, ha scelto di levarsi per un attimo la benda dagli occhi e ha visto che di fronte all’abitazione c’era un bar. Si è ricordato il nome, l’ha cercato su Google ed è approdato dalla tronista (una versione, questa, alla quale nessuno ha creduto). I due, alla fine, hanno passato la notte insieme, convinti probabilmente che nessuno li avrebbe beccati.

Andrea Nicole, dunque, è stata costretta ad un’uscita di scena decisamente poco decorosa, con tutto il pubblico imbufalito e con Tina Cipollari e Gianni Sperti sul piede di guerra. E dire che, fin dall’inizio, Andrea Nicole era stata trattata con i guanti dalla redazione e da tutti, Maria de Filippi compresa. Già, perché anche se la conduttrice non è stata dura come tutti gli altri, questo non significa che non ci sia rimasta male. Dopo essersi trincerata in un silenzio tombale, la De Filippi si è rivolta a Ciprian dicendogli: “Ciprian, penso che tu abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in maniera egoistica di metterla in questa situazione”.