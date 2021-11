Maria De Filippi ricorda un flop e svela: “Mi dissero di non fare C’è Posta”

Nel daytime di Amici 21 di mercoledì 17 novembre 2021 Maria De Filippi si è lasciata andare con LDA e gli ha raccontato alcuni retroscena sui suoi programmi per rassicurarlo. Il giovane Luca D’Alessio si è esibito in studio come premio per il primo posto nella classifica di J-Ax e dopo aver cantato ha fatto qualche domanda a Maria, sia alla persona sia alla professionista. LDA ha confidato alla conduttrice di aver sempre paura prima di esibirsi e che vuole lavorarci su. Non sa esattamente di cosa ha paura, ma secondo la De Filippi i timori del ragazzo sono quelli che hanno tutti: la paura dei giudizi, la paura di sbagliare.

“Tu non hai paura di sbagliare, pure dopo tanti anni?”, ha chiesto LDA a Maria. Lei ha risposto che ha paura ogni giorno, così l’allievo era curioso di sapere altro: “Come fai a vivere così?”. Una domanda a cui forse è difficile rispondere, ma la De Filippi ha scelto di condividere con LDA un retroscena su un suo programma andato malissimo in passato. Le è capitato di sbagliare, insomma:

“Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo. Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero”

Non ha fatto il nome di questo programma, ma sui social è subito scattato il tam tam tra ipotesi e deduzioni. Dando un’occhiata alla sua carriera potrebbe trattarsi di Colpo di scena, che è andato in onda nel 1999 e quindi un anno prima di C’è Posta per Te. Prima di Colpo di scena ci sono stati Coppie e Missione Impossibile. Maria ha condiviso con LDA ad Amici il momento in cui è nato C’è Posta per Te:

“A un certo punto pensai a C’è Posta. Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede ‘Tu questo programma non sei in grado di farlo’. Ero a tal punto insicura dopo quello che era successo che tornai in aereo, mi fermai in aeroporto a Fiumicino seduta su una panchina per un’ora, con l’occhio sbarrato, decidendo di non fare C’è Posta”

Dopo qualche giorno Maria decise di fare una prova del programma, lo guardò e alla fine registrarono e andarono in onda. Questi racconti sono serviti per spiegare a LDA che è normale avere paura di sbagliare. Lei ha avuto molta paura con un programma che per fortuna alla fine ha deciso di fare, visto che C’è Posta per Te è un enorme successo. Alla fine Maria ha detto a LDA che avere paura è umano, lui si è scusato per averle fatto perdere tempo: “Mamma mia. Ora avrai anche i fatti tuoi da fare, non volevo prolungarci in chiacchiere”. Ma il racconto della De Filippi sul flop e su C’è Posta per te non sono stati in alcun modo una perdita di tempo. Anzi di sicuro sono serviti sia a lui sia a tutti coloro che vogliono fare questo mestiere. E forse anche alla gente che guarda da casa.