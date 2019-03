Andreas Muller dedica a Veronica Peparini: zittisce tutti così (Foto)

Amici 18, la Peparini e Andreas sempre più uniti: le critiche non scalfiscono il loro amore

C’è chi continua a non credere al fidanzamento di Andreas Muller e Veronica Peparini. Ma, prima o poi, si dovranno convincere che sia così: il ballerino di Amici nutre un profondo sentimento nei confronti della sua ex insegnante e lo ha fatto capire svariate volte attraverso messaggi e foto pubblicate su Instagram. Nelle ultime ore ha volute spazzare via tutte le critiche rivolte alla sua relazione pubblicando una foto di una splendida Veronica Peparini, commentandola così: “Tutto il resto è bla bla bla”. E ovviamente non è mancato il cuoricino finale! Troverete la foto più in basso.

Andreas Muller felice con Veronica Peparini: una nuova esperienza ad Amici 2019

Ulteriore conferma della loro storia è stato lo scatto pubblicato da entrambi su Instagram in cui Veronica è seduta sulle gambe di Andreas, il quale ha scritto questo messaggio che ha fatto impazzire i suoi fan: “Questo è il posto dove sono da anni. La mia vita è cambiata qui dentro e la mia storia rimane tra queste mura. Tra gli archivi di Amici. Oggi sono qui dopo tutto quello che ho lasciato alle spalle, tra cui una candidatura, un infortunio, una vittoria e un anno da professionista. Oggi più che mai mi sento nel posto giusto al momento giusto”. Andreas Muller fa infatti parte del cast dei ballerini professionisti di Amici 2019.

Ultimi gossip Amici di Maria De Filippi

Ci saranno sicuramente altri gossip su Andreas e Veronica di Amici, come quelli su Tish e Giordana: ieri si sono fatte la guerra durante la diretta! Il loro rapporto è compromesso. Una puntata piuttosto difficile, per Tish, che ha rischiato di finire in sfida contro Ludovica. Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 2019 ci fanno sapere che non dovrà abbassare la guardia. La prossima puntata potrebbe anche essere l’ultima!