Andrea Mainardi e Anna Tripoli matrimonio: data in esclusiva dalla d’Urso

Andrea e Tripolina si sposano davvero: annunciata la data del matrimonio a Pomeriggio 5

Finalmente conosciamo la data del matrimonio di Andrea Mainardi! Al Grande Fratello Vip, lo chef aveva confessato di aver voluto sposare quanto prima Anna Tripoli, ma non ha mai detto quando. Oggi, a sorpresa, ha vuotato il sacco a Pomeriggio 5: “Mi sono emozionato. Adesso abbiamo la data: ci sposiamo sabato 12 ottobre. Questo è un mese abbastanza caldo. Meglio che sto zitto per scaramanzia! Siamo cercando una location tra Siena e Firenze. La Lombardia ci piace molto. Andremo o in una chiesa sconsacrata o in un posto speciale. Lei vuole l’abito bianco: vuole essere una principessa, come del resto tutte le donne”.

Matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli: tutte le novità

Barbara d’Urso ha rivelato qualcosa in più sul matrimonio di Andrea e Tripolina: “Una mia amica sta organizzando le tue nozze”. Il grande giorno è sempre più vicino: dopo il Grande Fratello, il rapporto di Andrea e Anna è continuato a crescere. Il loro sogno – dopo quello di sposarsi – è quello di mettere su famiglia: il cuoco ha già una figlia, avuta dalla sua precedente relazione. A parlare di amore a Pomeriggio 5, anche Mercedesz Henger, che ha deciso di andare a convivere con Lucas.

Pomeriggio 5, gossip su diverse coppie famose

Potrebbero tornare insieme anche Matteo Gentili e Alessia Prete: il ragazzo ha confessato di aver pianto per lei, ma quest’ultima adesso si trova lontana dall’Italia. Cosa succederà tra questi due? Altre coppie potrebbero nascere all’interno della Casa del Gf: “Ho un’ansia, mamma mia – ha detto Barbara d’Urso – Sono andata a trovare i ragazzi. All’improvviso, ho bussato e li ho trovati addormentati. A loro è stato tolto veramente tutto: televisione, giornale e musica. Possono o pensare o leggere”. Infinite ha dato delle anticipazioni sul suo Grande Fratello.