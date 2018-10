Andrea Iannone esasperato: “Belen Rodriguez? Sono stufo”

Belen e Iannone news: le parole del pilota a La Gazzetta dello Sport

Ormai non è una novità: Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più insieme. Dopo una relazione tira e molla durata tre anni, la showgirl argentina ha detto basta perché non provava più un sentimento d’amore. I due sono rimasti in buoni rapporti, anche se il pilota di MotoGP si è detto stufo della faccenda. Lo sportivo è esasperato dal gossip, che ha travolto la sua vita nel 2015, quando ha cominciato a frequentare la conduttrice di Tu si que vales con la complicità di Jeremias Rodriguez. “Belen? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo di titoli su questa storia. Però sto bene”, ha detto di recente Iannone a La Gazzetta dello Sport.

Belen Rodriguez smentisce gli ultimi gossip

Nel frattempo pure Belen si è detta stanca del gossip e ha seccamente smentito gli ultimi pettegolezzi. Quelli che la vedevano vicina ad un procuratore sportivo che però, come chiarito dalla diretta interessata, è solo un amico di vecchia data. “Mia sorella ha bisogno di stare un po’ da sola”, ha detto qualche giorno fa Cecilia Rodriguez. Che, al contrario di Belen, è sempre più felice e serena accanto a Ignazio Moser, che potrebbe sposare a breve.

Stefano De Martino ancora innamorato di Belen?

Intanto Stefano De Martino ha rilasciato un’interessante intervista a Domenica In. A Mara Venier il ballerino non è riuscito a nascondere che prova ancora un sentimento nei confronti dell’ex moglie. Belen e Stefano sono quindi pronti a riprovarci?