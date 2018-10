Stefano De Martino ama ancora Belen? La dichiarazione che conferma

Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen Rodriguez? La dichiarazione del ballerino a Domenica In sembra confermare

Stefano De Martino è ancora innamorato di Belen Rodriguez? A Domenica In, Mara Venier ne è convinta. La conduttrice è sicura del fatto che il ballerino sia ancora pazzo della madre di suo figlio. A confermarlo sembra essere una sua affermazione, fatta proprio nel corso dell’intervista con Mara. Stefano porta tre foto importanti della sua vita, una di queste lo ritrae con Belen e Santiago abbracciati sul letto. Una foto molto bella che porta De Martino a commuoversi. “Quello è il mio posto preferito, lì in mezzo”, rivela Stefano. Una confessione che porta un po’ tutti a pensare che il ballerino sia ancora innamorato di Belen. De Martino ribadisce che stare abbracciato tra Belen e Santiago lo fa felice. A questo punto, Mara non può non pensare che De Martino sia ancora molto innamorato della Rodriguez. Il ballerino non conferma apertamente, ma neanche smentisce. Dopo ciò, Mara fa un lungo discorso a Stefano, attraverso il quale si dice convinta del fatto che nella vita c’è un unico grande amore, che dura tutta la vita. La Venier è sicura che, anche se Stefano e Belen non stanno più insieme, si amano ancora molto.

Stefano De Martino: “Tra le braccia di Belen e Santiago sono nel mio posto preferito”

Stefano non conferma e non smentisce di essere ancora innamorato di Belen. La sua commozione e le sue parole fanno proprio pensare che in realtà non si è mai allontanato con il cuore dalla bella Rodriguez. “Sono felice per un motivo soprattutto, perché ho dato la madre migliore che mio figlio potesse avere”. Una dichiarazione molto importante. Stefano fa capire di essere fiero e orgoglioso di Belen. Proprio per questo motivo, il ballerino ammette di essere stato molto fortunato. Dopo di che, Stefano preferisce cambiare discorso e parlare della sua famiglia.

Stefano De Martino e il grande legame con la sua famiglia

Si apre un collegamento in diretta con la famiglia. Stefano si commuove e ringrazia pubblicamente suo padre per tutto quello che ha fatto per lui. Mara chiede se possono dare qualche informazione sull’attuale situazione sentimentale del ballerino. La sorella non si sbilancia non le rivelazioni, ma afferma che al momento è single.