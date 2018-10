Belen single, parla Cecilia: “Con Iannone è finita? Ha bisogno di stare sola”

Belen Rodriguez torna single, le parole della sorella Cecilia a Mattino 5

Cecilia Rodriguez a Mattino 5 non intende rilasciare chissà che dichiarazioni sull’attuale situazione sentimentale della sorella Belen. Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di chiederle come sta la nota showgirl argentina. Ormai è chiaro a tutti: Belene e Andrea Iannone si sono ufficialmente lasciati. A Tale e Quale Show, la Rodriguez aveva confermato la fine di questa importante relazione, dichiarando che il suo prossimo fidanzato sarà sicuramente più grande dei suoi ex. Già da qualche tempo sembrava certo che la loro storia d’amore fosse finita. Nessuna foto che li ritraeva insieme in quest’ultimo periodo e i fan più attenti non hanno di certo potuto notare questo particolare. Cecilia ammette che non se la sente di parlare in pubblico delle relazioni degli altri, in particolar modo di quelle di sua sorella. Ma poi decide di lasciarsi andare, confermando la fine della storia d’amore tra Belen e Iannone.

Belen Rodriguez non sta più con Andrea Iannone: la showgirl ha bisogno di stare sola

Cecilia sembra confermare la fine di questa storia, sebbene ormai sia certa. A questo punto, la Panicucci capisce che la giovane argentina non vuole lasciarsi andare con alcuna dichiarazione rilevante e così le chiede semplicemente se la sorella sta bene. Cecilia con molta serietà rivela che Belen al momento sta bene. Secondo la fidanzata di Ignazio Moser, la nota showgirl ha bisogno di vivere un periodo da single. Da quando è piccola è sempre stata fidanzata e Cecilia ritiene che sia arrivato il momento giusto per pensare solo a se stessa, oltre naturalmente al figlio Santiago. Ed ecco che, però, c’è chi spera in dei ritorni di fiamma per Belen. In particolare, da una parte c’è chi è convinto del fatto che la Rodriguez tornerà a fianco di Fabrizio Corona e chi è sicuro che sia vicino il ritorno con Stefano De Martino.

Belen single, la sorella Cecilia a Mattino 5: “Ha bisogno di stare sola”

Ma sembra proprio che, almeno per il momento, non ci sarà alcun ritorno di fiamma per Belen. “Si sta prendendo tempo per se stessa, penso abbia bisogno di stare un po’ da sola”, rivela Cecilia a Mattino 5. Dunque, la nota showgirl ora sembra essere finalmente pronta a vivere la sua vita da single per un bel po’ di tempo.