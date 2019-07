Andrea e Natalia, coccole infuocate a letto: tenerezze di primo mattino

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sempre più innamorati dopo Uomini e Donne

Chi avrebbe detto che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sarebbero innamorati davvero dopo Uomini e Donne? Noi non avevamo così tanti dubbi, a dirla tutta, visto che i due ci han sempre dato l’impressione di essere cotti l’uno dell’altra sin da quando i loro sguardi si sono incrociati a corte di Maria De Filippi mentre lei corteggiava Ivan Gonzalez e lui era appena arrivato sul trono. Oggi Andrea e Natalia continuano a vivere felici la loro storia d’amore, e lo dimostrano anche le ultime storie che potete vedere sul profilo Instagram di lei; di cosa parliamo esattamente? Continuate a leggere!

Andrea e Natalia, coccole a letto di primo mattino

Semplicemente di atteggiamenti tipici di una coppia innamorata di primo mattino: nelle storie pubblicate da Natalia infatti si vedono i due amoreggiare e scambiarsi coccole e grattini a letto in modo tenero e a tratti passionale. Niente di scandaloso, chiaramente, ma non si può certo dire che in questo senso entrambi siano inibiti dai social network e dalla consapevolezza che migliaia di persone li guardano continuamente. E non è certo la prima volta che i video di Andrea e Natalia finiscono al centro del gossip: ricordate quando lei cadde a una festa oppure lo scherzetto che lui le fece in macchina? Bene: se avete perso questi filmati vi conviene recuperarli!

Temptation Island Vip 2, Andrea e Natalia parteciperanno?

Continuano a circolare numerosi pettegolezzi intanto sulla partecipazione di Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2 che intanto ha già le sue prime coppie di partecipanti; a nostro avviso sarebbero delle scelte perfette per la seconda edizione del reality show dei Vip, visto che entrambi sono innamoratissimi e hanno un bel caratterino senza ombra di dubbio: staremo a vedere se la squadra autoriale avrà avuto la nostra stessa idea o se invece avrà puntato su altri protagonisti. Per ora in realtà le scelte ci sembrano azzeccatissime.