Andrea Delogu senza filtri: “Il mio ego è indiscutibilmente enorme”

Andrea Delogu è prontissima a prendere il timone de La Vita in Diretta Estate, che domani 29 giugno 2020 inizierà il suo viaggio nel pomeriggio di Rai Uno. Al suo fianco Marcello Masi. A distanza di poche ore dal debutto, la conduttrice 38enne si è raccontata a Libero Quotidiano, spiegando quale sarà il suo approccio al programma e snocciolando altre chicche che la riguardano. Innanzitutto la moglie di Francesco Montanari ha narrato che sia lei sia Masi, circa gli argomenti da trattare, hanno fatto “proposte inusuali” e che non ci sarà una vera e propria divisione dei compiti ma piuttosto “un mix”. Insomma, Andrea promette originalità e sorprese. D’altra parte la sicurezza per realizzare un’edizione interessante non le manca. A proposito del suo ego…

Andrea Delogu pronta per La Vita in Diretta Estate tra vanità, ego ed ironia

“Ci sono la mia vanità e il mio ego, che è indiscutibilmente enorme”, ha confidato la Delogu con ironia. Ma non troppa visto che nutre la convinzione che un certo tipo di lavori richiedano dell’arte che si alimenta proprio con “l’egocentrismo e la vanità”. Certo devono essere dosati e calibrati per renderli a proprio favore, ma senza dubbio possono essere un’arma per far germogliare idee e originalità. E invece Francesco, suo marito, cosa ne pensa della sua nuova avventura televisiva? “Felicissimo”, spiegava Andrea al settimanale Di Più pochi giorni fa, narrando come nella sua coppia il successo del partner venga vissuto come il proprio. Insomma, la parola chiave è condivisione, nella ‘buona e nella cattiva sorte’. Per una Vita in Diretta che viene, ce ne è una che se ne va: venerdì si è chiusa la stagione invernale, con un finale surreale, che ha visto scoppiare mediaticamente il caso Alberto Matano – Lorella Cuccarini.

Cuccarini – Matano, faida intestina a La Vita in Diretta

Una vera e propria faida intestina quella che si è consumata a La Vita in Diretta tra Matano e la Cuccarini. L’ultimo giorno di messa in onda del contenitore di Rai Uno (venerdì 26 giugno 2020) ha assunto contorni surreali, con accuse al giornalista di maschilismo, donne della redazione che lo hanno difeso e che dall’altra parte hanno smentito la versione di Lorella, gelo polare in studio durante i saluti finali. Insomma un quadretto tutt’altro che familiare e che farà ancora molto discutere.