Andrea Damante a UeD con Giulia? Foto con Raffaella Mennoia: “Benvenuto”

Andrea Damante e la foto insieme a Raffaella Mennoia: “Benvenuto”. I fan sognano: “Registrazione a Uomini e Donne con Giulia De Lellis. Tornano i Damellis”

Non succede, ma se succede… Questo il clima respirato dai fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che ormai da settimane cullano il sogno di vedere annunciato il ritorno in love della coppia. D’altra parte indizi, indiscrezioni e paparazzate sono abbondati negli scorsi giorni ma dai diretti interessati nulla è trapelato. Le ultime dodici ore, però, sono state ben diverse in tal senso visto che hanno riservato un paio di sorprese inaspettate. La prima è giunta nella notte, quando il deejay veronese ha pubblicato tra le Stories di Instagram una tenera foto con una ragazza. Non ne è stato svelato il volto ma tutti sono pronti a scommettere che si trattasse di Giulia. Poi, poco fa, ecco un’altra chicca: Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, ha pubblicato via social una foto con Andrea…

Mennoia – Damante: che succede? Si registra con Giulia?

“Porta con te il sorriso 🍀🌈 Andrea, sei sempre il benvenuto lo sai… ps ovviamente mi chiedo anche che abbiamo da ridere!”. Queste le parole di Raffaella Mennoia a corredo dello scatto in cui si è immortalata con Damante su Instagram. Il post è curioso per due motivi: da un lato mette fine ai presunti attriti tra l’autrice e il deejay (in passato si è parlato non poco di presunte marette tra i due), dall’altro fa pensare a un grande ritorno dell’ex tronista con Giulia De Lellis, magari con tanto di ufficialità data a Uomini e Donne. I fan, accorsi sotto al profilo della Mennoia, già sognano. Ecco un assaggio dei loro commenti: “Li vedremo insieme, ditemi che non è un sogno”, “Già mi sto facendo un film”, “Sto male, ospiti Giulia e Andrea oggi?”, “Oggi si registra?”.… In tanti hanno inoltre chiosato: “Stanno insieme”.

Giulia e Andrea: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova”

Agatha Christie diceva che “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova”. Bene, siamo giunti ai tre indizi. Il primo: Giulia pochi giorni fa ha annunciato di aver un nuovo progetto top secret con Uomini e Donne. Secondo: ieri Damante si è fotografato con una ragazza senza svelarne l’identità (Giulia?). Terzo: la Mennoia pubblica una foto con Andrea e gli dà di nuovo il benvenuto. Serve altro?