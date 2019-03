Uomini e Donne anticipazioni, ritorno di Giulia De Lellis: l’annuncio

Uomini e Donne anticipazioni, torna Giulia De Lellis: l’annuncio dell’influencer

Giulia De Lellis e Uomini e Donne, un altro ritorno. L’influencer, che è stata lanciata proprio dal programma condotto da Maria De Filippi, prenderà di nuovo parte allo show, dopo aver partecipato recentemente alle scelte serali del Trono Classico. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso delle Instagram Stories, dove ha spifferato che il suo ritorno nel dating show è imminente. Dunque, non è ancora tempo di recidere definitivamente il ‘cordone ombelicale’ con il celebre salotto pomeridiano di Canale 5. Anche perché Giulietta sa bene che da lì iniziò la sua scalata al successo. E infatti, quando Maria chiama, rispondere presente è sempre un piacere per lei.

“Qui operativi, studio Mediaset Titanus, via Tiburtina”, scrive Giulia De Lellis tra le sue Instagram Stories, comparendo poi in video: “Ragazzi buongiorno. Sono a Roma e sto facendo delle riprese con tutto il team di WittyTv e Uomini e Donne, per delle cosine che vedrete a breve”. L’influencer, dopo essere arrivata negli studi, ha infine offerto un rapido scampolo del noto salotto di Uomini e Donne. Resta da capire che cosa stia bollendo in pentola e in che cosa consisterà questa nuova collaborazione. Nel frattempo la De Lellis continua a essere chiacchieratissima sul fronte sentimentale. Dopo la rottura con Irama Plume, le voci che la vorrebbero di nuovo vicina ad Andrea Damante si sono fatte sempre più tambureggianti. E nella giornata di ieri…

Uomini e Donne anticipazioni, Giulia e Andrea Damante: la De Lellis stuzzicata sul deejay dà una risposta sorprendente

Nella giornata di ieri, Giulia ha sorpreso un po’ tutti, rispondendo a una fan che l’ha stuzzicata sul viaggio di Damante in America. Il deejay, volato negli Usa per motivi professionali, ha divulgato alcuni filmati in cui si è ritratto con alcune modelle con cui ha girato dei video. Qualche lingua lunga ha fatto notare la questione alla De Lellis che ha dato una risposta da applausi. Inutile dire che la replica pepata ha mandato in visibilio molti suoi fan.