Giulia De Lellis: “Damante negli Usa con le modelle?” Replica spiazzante

Giulia De Lellis, la risposta su Andrea Damante che spiazza e sorprende. L’influencer è stata pungolata sul viaggio in America del deejay che ha realizzato dei video con alcune modelle

Che succede tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Il gossip sull’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a tenere banco. Le paparazzate recenti che hanno immortalato i due ancora vicini hanno fatto gridare molti al grande ritorno di fiamma. Tuttavia i diretti interessati sono trincerati dietro a un riservatissimo silenzio. Nel frattempo Damante è volato negli Usa per impegni lavorativi e dal suo profilo Instagram ha condiviso diversi post e filmati in compagnia di alcune modelle che lo hanno affiancato nella realizzazione di alcuni video professionali. Sulla questione, Giulietta, dopo essere stata pungolata da alcuni follower, ha dato una risposta incisiva.

La sorprendete replica di Giulia sul deejay veronese

L’ultimo post Instagram pubblicato da Giulia ha raccolto come al solito migliaia di like e commenti a non finire. Tanti gli apprezzamenti, anche se non sono mancate alcune frecciatine velenose. In particolare, una ha catturato l’attenzione della De Lellis. “Come se la spassa bene Damante con le vere modelle”, ha scritto una fan, riferendosi ai backstage del deejay realizzati in America dal deejay. “Che sei gelosa?“, la risposta fulminante e sorprendente di Giulia, le cui parole hanno generato una cascata di reazioni tripudianti dei suoi fan. Due i motivi: da un lato l’influencer ha replicato con garbo e tono alla malalingua, mettendola velocemente ‘al tappeto’; dall’altro non è giunta alcuna smentita al gossip che la rivedrebbe di nuovo vicina al veronese.

La situazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Può così proseguire il sogno dei fan dei Damellis. Sono ormai diversi, infatti, gli indizi che fanno credere che i due ex stiano cercando una nuova intesa. Stavolta però, pare che vogliano provarci lontano dai riflettori, evitando il clamore mediatico che in passato li ha posti sulla cresta della cronaca rosa. Non resta che attendere ancora un poco e sperare che prima o poi arrivi l’annuncio tanto atteso: “Sì, la storia continua”.