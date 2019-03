Giulia De Lellis si svela: la foto che sembrerebbe confermare il ritorno di fiamma con Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Seppur le foto pubblicate dal settimanale Chi sembrerebbero parlare chiaro, come il bacio che i due si sono scambiati pensando di non essere visti da nessuno, oggi i fan della coppia continuano imperterriti ad aspettare una conferma dei diretti interessati. Sia Giulia che Andrea, però, poco hanno detto in merito alla faccenda. Forse la De Lellis, reduce dalla fine della relazione con Irama, vuole aspettare un po’ prima di ufficializzare il ritorno di fiamma con il suo ex? Oppure, dopo essere stata al centro del gossip per diverso tempo, questa volta provare a mantenere privata la sua vita sentimentale? Intanto l’ultima foto pubblicata su Instagram dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, sopratutto quando si tratta di comunicare tramite i suoi social, nulla lascia al caso, pare dire molto sui sentimenti che prova oggi.

Giulia De Lellis di nuovo “Innamorata”: arriva la prima conferma dopo le foto del bacio ad Andrea Damante

“In love” ovvero: “Innamorata”, così si è definita Giulia De Lellis stamattina su Instagram. Inutile dire che, dopo aver messo fine alla sua storia con Irama, tutti oggi hanno pensato che questo suo messaggio non fosse altro che un chiaro riferimento al suo riavvicinamento ad Andrea Damante. Certo, al momento, questo piccolo indizio lasciato dalla De Lellis ci sembra poco per poterlo considerare a tutti gli effetti una prova schiacciante del suo amore (ritrovato) per Andrea. Se davvero i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati ad essere una coppia, prima o poi dovranno uscire allo scoperto. Forse Giulia sta iniziando a preparare il terreno? Staremo a vedere.

Irama ha una nuova fidanzata? Il cantante di Amici vicino alla modella Victoria dopo Giulia De Lellis

Mentre i fan di Uomini e Donne rimangono in attesa di sapere di più su Giulia De Lellis e Andrea Damante, anche Irama sembrerebbe essere stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma in queste settimane. Il cantante di Amici, dopo aver chiuso con Giulia, è stato visto insieme a Victoria, professione modella. È lei la sua nuova fidanzata?