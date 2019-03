Andrea Damante sul divano con una donna: per tutti è Giulia (FOTO)

By

Giulia De Lellis sul divano con Andrea? La foto che fa sognare i fan

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Al momento i diretti interessati preferiscono tacere ma su Instagram continuano ad apparire indizi e segnali che sembrano inequivocabili. L’ultimo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato una storia che lo ritrae su un divano, abbracciato ad una ragazza che indossa delle calze bianche. I volti – come potete vedere più in basso – non vengono mostrati: che la donna misteriosa sia proprio Giulietta? Forse sì, visto che successivamente sull’account dell’influencer è apparsa la schermata di una videochiamata alla nipote Matilda fatta proprio su un divano che sembra simile a quello di Andrea. Cosa sta succedendo tra Andrea e Giulia?

Le ultime dichiarazioni di Giulia De Lellis su Damante

Nonostante le voci sempre più insistenti, Giulia De Lellis e Andrea Damante non hanno ancora commentato il loro riavvicinamento. “Troppo forte il Dama”, si è limitato a scrivere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram, dove ha risposto ad alcune domande dei follower. E su Irama, il ragazzo che ha frequentato lo scorso autunno, si è limitata a dire: “Non ne parlo perché ci sono cose che è giusto restino mie, nostre… Perché ci rispettiamo. Perché siamo persone prima di essere personaggi e a volte la curiosità vi fa dimenticare questo”.