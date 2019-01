Raffaella Mennoia, arriva la verità su Damante. “Chiedete anche a lui”

Raffaella Mennoia, arriva la verità su Andrea Damante. L’autrice di Uomini e Donne invita anche il deejay a farsi avanti: “Il diretto interessato confermerà, chiedete”

Continua ad aleggiare la voce che vorrebbe Andrea Damante e l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ai ferri corti, per questioni non del tutto chiare. Già nelle scorse ore il braccio destro di Maria De Filippi aveva scritto sui social qualche parola sul deejay veronese, dopo che dei fan avevano notato che gli ‘strategici’ like della Mennoia non piovevano più sui post Instagram di Andrea. “Sarà un caso, figuriamoci“, il commento della donna a chi sosteneva di una maretta in corso. Oggi, visto che la chiacchiera ha continuato a circolare, l’autrice si è espressa in modo più chiaro, con una serie di Instagram Stories.

“Ieri c’è stato tutto un fraintendimento per una questione legata ad Andrea Damante”

“Ieri c’è stato tutto un fraintendimento per una questione legata ad Andrea Damante”, esordisce Raffaella sulla questione attriti con il deejay. “Delle volte leggo delle cose e rimango sconvolta – aggiunge -. Perché dovete pensare e dire che ci sono dei problemi tra me e Andrea? No, nel modo più assoluto”. A ulteriore conferma di tale verità la Mennoia invita gli scettici a chiedere anche a Damante: “Chiedete anche al diretto interessato che vi confermerà quel che sto dicendo io. Uno scrive in libertà e può dire delle cose senza un retro pensiero”. Lo sfogo non finisce qui…

“Mi dispiace che abbiate tanti risvolti, che in realtà non ho io. Potrei essere più attenta”

“Anche il post che ho messo ieri non era rivolta a nessuno, veramente. Mi dispiace che abbiate tanti risvolti, che in realtà non ho io. Potrei essere più attenta. Ma non posso essere attenta a ciò che pensa qualcuno di voi”, ha chiosato Raffaella riferendosi alle parole che lei stessa ieri ha pubblicato su Instagram e da alcuni interpretate come una sorta di presa di posizione su Sara Affi Fella: “Parlerò un giorno anche io. L’imperfezione assoluta. Capelli e pensieri per aria. Scostante. Una a cui non interessa la moda, il trucco le influenze. Spesso mi definiscono stramba, ma sono solo una che non si fa gestire da chi non riuscendo a manipolarmi prova a farlo manipolando la gente contro di me”.