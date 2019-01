Raffaella Mennoia e gli attriti con Andrea Damante: parla l’autrice e fa chiarezza

Raffaella Mennoia è indispettita con Andrea Damante dopo che quest’estate la storia d’amore dell’ex tronista di Uomini e Donne con Giulia De Lellis è naufragata? Tante le voci che si sono sentite sull’ex coppia. E tanti coloro che hanno preso le parti ora del deejay veronese, ora dell’ex corteggiatrice. Tra le molte chiacchiere anche una che ha interessato il braccio destro di Maria De Filippi. Così è stata proprio la diretta interessata, Raffaella, a intervenire, facendo chiarezza sui presunti attriti che avrebbe con Damante. Le parole della Mennoia sono giunte dopo che dei fan, via social, hanno notato che l’autrice non ha più messo alcun like ai post dello scaligero.

“Niente like per Damante? Sarà un caso”. Le parole di Raffaella Mennoia

Raffaella, sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram, ha dato particolare attenzione a un commento di un utente, che le ha scritto che Damante avrà pur sbagliato con la De Lellis, ma che per questo non è da considerare un mostro. Il fan si è espresso dopo aver notato che la Mennoia non riserva più al deejay veronese dei like social. La sua conclusione è stata che tra i due ci sia una maretta in corso. Puntuale la replica dell’autrice di Uomini e Donne, che ha fatto chiarezza sulla vicenda con poche e semplici parole: “Ma figurati, sarà un caso”. Quindi nessun attrito con Damante, ma soltanto voci di gossip senza basi solide.

Giulia De Lellis e la stima di Raffaella Mennoia

Nessun dubbio invece sul rapporto di stima che lega Raffaella a Giulia De Lellis. L’autrice ha infatti esternato in più occasioni il suo affetto e la sua ammirazione per ‘Giulietta’ che tra l’altro è pronta a tornare nello studio che l’ha resa nota al grande pubblico televisivo: quello di Uomini e Donne. L’influencer, a breve, dovrebbe essere protagonista su Canale 5 delle puntate serali della trasmissione. Al suo fianco ci dovrebbe essere un’altra conoscenza celebre del programma, Gemma Galgani.