Uomini e Donne, Raffaella Mennoia entusiasta di Giulia: “Sono fiera di te”

Uomini e Donne, Giulia De Lellis guarda la puntata di Temptation Island e Raffaella Mennoia la ringrazia

Parole molto belle quelle di Raffaella Mennoia nei confronti di Giulia De Lellis. Quest’ultima pare sia molto attaccata ancora al gruppo di lavoro di Uomini e Donne. Il particolare che questa volta è stato apprezzato è che l’ex corteggiatrice ha guardato la terza puntata di Temptation Island, condividendo molte Storie con i fan. La Mennoia è venuta a conoscenza di quanto fatto da Giulia e ha scelto di ringraziarla attraverso una diretta su Instagram. Secondo Raffaella, la De Lellis è una persona molto riconoscente e che, senza dire nulla, riesce a esserci sempre. Non solo, la Mennoia ci ha tenuto anche a rivelare di essere fiera di Giulia e di tutte le sue decisioni prese nell’ultimo periodo. Raffaella, inoltre, ha mandato anche un bacio forte ad Andrea Damante. In questi giorni, sono tante le critiche che stanno assalendo la De Lellis. Alcuni telespettatori sono convinti del fatto che lei non dovesse tornare a fianco di Andrea, altri invece che lei abbia cercato pubblicità fingendo una rottura con Damante. Nonostante ciò, c’è anche molta gente che continua ad appoggiare l’ex corteggiatrice, tra cui anche Raffaella.

“Volevo ringrazie Giulietta, perché non si smentisce mai. Ha fatto moltissime Storie guardando Temptation. Non è un caso se poi io sono affezionata e legata a Giulia. Perché senza dire fa.” Così, la Mennoia ha iniziato a ringraziare Giulia durante la diretta. “È veramente una ragazza molto riconoscente. Questo è un pregio che non tutte le persone che hanno fatto i nostri programmi fanno.” Raffaella non ha potuto fare a meno di fare ulteriori complimenti all’ex corteggiatrice, come già ha fatto qualche giorno fa. La Mennoia sa quanto Giulia sia legata a lei e a tutto il gruppo e proprio per questo lei cerca di esserci sempre per loro.

Giulia De Lellis legata ancora a Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fiera dell’ex corteggiatrice

“Un bacio Giulietta, ti dico fregatene di tutto quello che ti dicono. Io sono fiera di te e di tutto quello che hai deciso in questo momento della tua vita. Dò un bacio a te e ad Andrea forte”. Infine, Raffaella ha concluso rivelando di essere fiera della De Lellis e mandando un saluto anche all’ex tronista. Intanto, Giulia al momento si trova alla sfilata di Tezenis, emozionata in quanto l’evento vede esibirsi le sue cantanti preferiti.