Giulia De Lellis emozionata di fronte alle sue cantanti preferite

Giulia De Lellis allo show di Tezenis con l’emozione di una bambina

Giulia De Lellis, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, è stata presente allo show di Tezenis tenutosi il 24 Luglio. Il noto marchio ha presentato la sua collezione autunno-inverno con una sfilata a cui hanno partecipato in parterre molti vip. In passerella ha sfilato anche Paris Hilton. Tra gli ospiti: le cantanti Levante, Emma Marrone, Annalisa, Francesca Michielin, noti volti social come quello di Valentina Ferragni, sorella di Chiara e la stessa Giulia De Lellis. Quest’ultima si è trovata di fronte ad una bellissima sorpresa che l’ha fatta emozionare come una bambina, così come ha scritto in una Instagram story sul suo profilo ufficiale.

Giulia De Lellis vede le sue cantanti preferite e si emoziona

Cosa ha fatto emozionare così tanto l’esperta di tendenze è stato il fatto di trovarsi seduta di fronte a un quartetto d’eccezione. Stiamo parlando delle quattro cantanti presenti allo show, ovvero: Emma Marrone, Levante, Francesca Michielin e Annalisa Scarrone. Giulia De Lellis ha fotografato le quattro artiste donne sedute tutte di fianco e ha scritto: “Sto male… Io emozionata come una bambina!! Le mie cantanti del cuore”. Non sappiamo ancora se la De Lellis sia riuscita a incontrare da vicino le sue beniamine ma, di certo, sarà felice di aver visto le sue cantanti preferite tutte insieme nello stesso giorno.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis è, intanto, al centro dell’attenzione per la sua storia con Andrea Damante, conosciuto proprio a Uomini e Donne.