Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: grande sorpresa

Giulia De Lellis, il video insieme ad Andrea Damante: viaggio di coppia?!

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano per l’ennesima volta protagonisti del gossip. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne continua a sorprendere i propri fan. Dopo gli innumerevoli rumors delle scorse settimane, i diretti interessati hanno deciso di rompere il ghiaccio attraverso i proprio profili social. L’ex corteggiatrice e il dj non si nascondono più e hanno mostrato di essere insieme attraverso una nuova e inaspettata Instagram Story. La bellissima ragazza di Roma ha infatti condiviso un breve video in cui fa sapere di essere stata messa su un aereo dal suo (ancora ex?!?) fidanzato. Cosa sta per accadere?! I followers sono ansiosi di scoprire nel dettaglio cosa sta succedendo alla coppia.

Andrea Damante, sorpresa d’amore per Giulia De Lellis? Nuovo viaggio insieme

Dopo essere stati paparazzati dal settimanale Chi, Giulia ha spiegato ai fan la sua posizione nei confronti di Andrea. La giovane donna ha infatti deciso di vivere giorno per giorno, cercando di capire cosa fare del suo futuro in campo sentimentale. Per il momento, eravamo rimasti che la De Lellis e Damante avevano scelto di rifrequentarsi e prendersi tutto il tempo necessario per capire se c’erano i presupposti di un nuovo ritorno di fiamma. Fino ad oggi, l’ex coppia ha preferito non apparire insieme sui proprio profilo social. Ora, le cose sembrano essere cambiate. L’ex corteggiatrice del Trono Classico ha infatti pubblicato una storia in cui si riprendere al fianco di Andrea su un aereo.

Giulia De Lellis torna insieme ad Andrea Damante? Il video

Giulia ha anche fatto sapere di voler proprio vedere cosa sia in grado di fare Damante. Sembrerebbe proprio che il giovane Dj abbia organizzato una sorpresa alla De Lellis. In ogni caso, si attendono maggiori informazioni. Intanto vi possiamo annunciare che, quasi sicuramente, i due sono diretti a Mallorca in Spagna. Il ragazzo di Verona ha infatti postato un video in cui faceva sapere di essere in partenza per la città iberica.