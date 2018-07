Giulia De Lellis vola negli Usa: Andrea ricorda la vacanza con lei

Giulia De Lellis vola negli Usa, Andrea Damante ricorda la vacanza africana con lei: cosa sta succedendo tra i due

Giulia De Lellis, sola soletta, vola in America, sbarcando a Los Angeles; Andrea Damante intanto pubblica una foto della recente vacanza africana, quella stessa vacanza in cui lui e la sua Giulietta erano felici, spensierati e innamorati. Cosa sta succedendo? I due a che punto sono della loro ri-unione d’amore? E la De Lellis cosa ci fa in America? Iniziamo da quest’ultima domanda, la più semplice da esaurire. La web influencer, pochi istanti fa, ha fatto sapere via Instagram di essere da poco arrivata nella Città degli Angeli. Motivo? Trattasi di lavoro…

Giulia De Lellis: “Entusiasmo. Momenti di debolezza. Soddisfazioni e insoddisfazioni. Ma Gioia, tanta .. Sono a LA “

“Soddisfazione, crescita umana e lavorativa – spiega Giulia in un post su Instagram -. Entusiasmo. Momenti di debolezza. Soddisfazioni e insoddisfazioni. Ma Gioia, tanta .. Sono a LA per rappresentare l’Italia con uno dei brand di make up globale. Ma poi uno dei miei preferiti da anni..”. La giovane influencer è raggiante e chiude il post ringraziando il noto brand di cosmetici per cui sta lavorando. Dunque la sua attività professionale va molto bene, ma l’amore? Stavolta la palla passa a Andrea Damante visto che a tal proposito ha seminato qualche indizio. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore ha postato una foto che ha stimolato la curiosità di una miriade di fan, facendoli sognare ad occhi aperti…

Andrea Damante: il post che stimola la curiosità dei fan

“Come posso descriverlo? Uno dei momenti più sensazionali durante il mio periodo in Africa”, ha scritto il deejay veronese a corredo di una foto Instagram in ricordo della sua recente vacanza africana. I suoi follower hanno in fretta fatto 1 più 1, sottolineando come durante quelle ferie fosse ancora felicemente in love con la De Lellis. Quindi, visto che 1 più 1 fa sempre 2, in moltissimi hanno collegato che Damante, volando col pensiero a quella ‘luna di miele’, stesse pensando niente po po di meno che… alla sua Giulietta. Insomma, pare che si tratti proprio di un indizio che rimanda alla sua ex. A proposito, sempre ex o qualcosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa? I due non hanno ancora ufficializzato il grande ritorno di fiamma, ma pare proprio che, di fatto, tutto sia già stato deciso. E in positivo per fortuna. Auguri…