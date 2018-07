Giulia De Lellis e Andrea tornati insieme? Parla Raffaella Mennoia

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia commenta Giulia e Andrea: ritorno di fiamma oppure no?

I protagonisti di questa estate 2018 sono loro, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tra tira e molla, presunti tradimenti e paparazzate super bollenti, i due ex di Uomini e Donne non stanno facendo altro che far parlare di loro. I fan vogliono vederci chiaro e sono ansiosi di capire come stanno realmente le cose. Sono tornati insieme oppure no?! A quanto pare, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista hanno intenzione di vivere quello che viene giorno per giorno, senza correre troppo. Il riavvicinamento c’è stato e questo è ormai chiaro a tutti, anche i diretti interessati lo hanno confermato. Le immagine apparse sull’ultimi numero del settimanale Chi parlano chiaro. In ogni caso, i follower sono ancora dubbiosi. Ora, anche la storica autrice del Trono Classico ha deciso di svelare la propria opinione sulla tanto chiacchierata coppia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, futuro insieme? L’opinione di Raffaella Mennoia

In questi giorni se ne stanno sentendo di tutti i colori. In molti credono che Giulia e Andrea abbiano preso in giro tutti e che la paparazzata in barca in Sardegna sia stata organizzata da loro stessi. Ovviamente, c’è chi invece crede fermamente nella buona fede della De Lellis e di Damante. Tra questi ultimi pare esserci anche Raffaella Mennoia. La donna si è lasciata andare ad un commento chiaro e tondo attraverso il suo profilo Instagram. A chi l’accusa di non essere parziale perché ha un debole per l’ex corteggiatrice, la donna risponde: “No, solo una ragazza di 20 che si è sempre comportata con me in maniera onesta e con gratitudine e ti assicuro che è merce rara.”

Andrea Damante e Giulia De Lellis: il pensiero di Raffaella Mennoia

Per quanto riguarda il possibili e forse vicinissimo ritorno di fiamma, Raffaella dice: “Io spero che siano felici, insieme o no!” Insomma, la Mennoia non pare essere certo una che crede che l’ex coppia abbia montato il tutto solo per un po’ di pubblicità.