Damante parla nel giorno in cui esce il libro di Giulia: le sue parole

Andrea Damante parla degli errori commessi con Giulia nel giorno in cui esce il libro dei ‘tradimenti’: le parole del deejay

Oggi 17 settembre 2019 è uscito ufficialmente l’atteso libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”. Sulla questione tradimenti è tornato a parlare anche il diretto interessato Andrea Damante, ospite nella trasmissione Take Away di Radio 105, condotta da Diletta Leotta. Il deejay veronese, senza troppo girarci attorno, ha detto di aver commesso degli errori nella love story. D’altro canto ha auspicato che dopo due anni che si parla della vicenda si possa proseguire oltre, senza ulteriori induci. Ricordiamo che da quando il libro è stato scritto sono uscite parecchie anticipazioni ‘bollenti’ che hanno attirato non poche critiche all’ex tronista di Uomini e Donne.

“Ho sbagliato, ma dopo due anni è il caso di andare avanti”

Interpellato sulla vicenda tradimenti Damante ha tagliato corto: “Ho sbagliato, ma dopo due anni è il caso di andare avanti”. Nel frattempo Giulia presentava il libro. Un libro ultra chiacchierato ancor prima di uscire. Già negli scorsi giorni l’ex tronista è intervenuto sulla vicenda bollando lo scritto come trash e ringhiando che sarebbe stato fatto solo per guadagnare soldi. In più ha aggiunto che ha rovinato il ricordo della loro storia. “Non l’ho sporcata io, non l’ho rovinata io la nostra storia. Ho semplicemente raccontato quello che mi è successo e mentre lo scrivevo con Stella Pulpo mi sono sentita subito meglio”, la replica a Verissimo dell’influencer.

Giulia a Domenica In: le parole di Mara Venier

Giulia pochi giorni fa è stata ospite anche di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice ha espresso con la sua consueta simpatia la sua vicinanza alla giovane a proposito della questione tradimenti. “Tesoro mio, le corna le abbiamo avute tutte…”, ha sussurrato Zia Mara, che durante la chiacchierata non si è solo concentrata sulla vicenda sentimentale dell’ex corteggiatrice. Infatti ha portato l’argomento anche sui suoi affetti familiari, una scelta molto gradita dal pubblico.