Giulia De Lellis piange a Domenica In: la scelta di Mara Venier

Giulia De Lellis a Domenica In: lacrime durante l’intervista con Mara Venier

Dopo Verissimo, Giulia De Lellis è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Domenica In. La web influencer è stata invitata per parlare del suo libro -Le corna stanno bene su tutto- in uscita martedì 17 settembre. Durante la diretta Mara Venier ha deciso di non dare spazio solo ed esclusivamente alla storia delle corna di Andrea Damante ma ha scelto di raccontare il mondo della De Lellis a 360 gradi. Per questo ha fatto preparare per la ragazza una sorpresa da parte della nonna, della sorella e della nipotina Matilde. Il filmato della nonna ha fatto commuovere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha convissuto con l’anziana signora durante il periodo dell’adolescenza, quando i genitori si erano momentaneamente lasciati.

Giulia De Lellis piange a Domenica In per la nonna e la nipote

“Sono molto legata a mia nonna. Degli anni vissuti insieme ho un bellissimo ricordo”, ha ammesso Giulia De Lellis a Domenica In, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. “Pensavo di parlare di corna…”, ha aggiunto emozionata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Tesoro mio, le corna le abbiamo avute tutte…”, ha replicato Mara Venier, che non si è concentrata solo ed esclusivamente sul libro della De Lellis, già in cima alle classifiche dei più venduti grazie al pre-order di Amazon. Una scelta che è piaciuta al pubblico, ben felice di conoscere altri aspetti della 23enne romana non legati solo ed esclusivamente al tradimento di Andrea Damante (che intanto ieri sera ha replicato all’intervista dell’ex fidanzata a Verissimo).

Giulia De Lellis spiega perché il suo libro è molto atteso dai fan

Tra un aneddoto sulle amanti di Andrea Damante e delle dolci parole per il nuovo fidanzato Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha spiegato perché c’è grande interesse attorno al suo libro. “È un tema che ho sempre evitato, quando io e Andrea ci siamo lasciati non ne ho mai parlato. Poi la Mondadori mi ha fatto questa proposta e io ho accettato”, ha sottolineato Giulia, che ha scritto Le corna stanno bene su tutto insieme a Stella Pulpo.