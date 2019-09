Andrea Damante reagisce così all’intervista di Giulia: il commento

Andrea Damante dopo l’intervista di Giulia De Lellis a Verissimo: la reazione dell’ex tronista

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono i protagonisti di queste settimane, o meglio la loro storia lo è. Si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, si sono amati in privato e sui social network, fino a quando Giulia ha scoperto un tradimento di Andrea. Ormai sappiamo tutti come è andata e la De Lellis ha spiegato per bene cosa è successo oggi, a Verissimo. E lo ha spiegato nei minimi dettagli sul suo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Tutti parlano di questo libro, di cui Andrea era al corrente ma forse non ha condiviso in tutto e per tutto la scelta della sua ex fidanzata. Nonostante ciò, non le ha impedito, e forse non avrebbe potuto, non lo sappiamo, di raccontare la loro storia d’amore.

Andrea Damante, gli chiedono come sta la sua Play Station: la risposta

Nella sua lunga intervista a Verissimo, Giulia ha raccontato anche di aver distrutto, in poche parole, la Play Station di Andrea, per vendetta. Sappiamo bene quanto i ragazzi tengano alle loro consolle e di sicuro nessuno di loro reagirebbe bene dinanzi alla loro compagna di mille avventure ridotta malissimo. Sì, è anche vero che Andrea non avrebbe avuto problemi a comprarne un’altra, ma il gesto è stato comunque forte. Immaginiamo che molti ragazzi si siano immedesimati in lui, tant’è che Andrea ha pensato fosse un ragazzo a chiedergli come stesse la sua Play Station. Esatto, una ragazza su Instagram gli ha proprio fatto questa domanda: “Come sta la play?”. Lui ha risposto in modo ironico al commento: “Avevo la casco tranquillo”. Ha ovviamente fatto confusione, perché il commento è arrivato da una ragazza, ma poco importa, interessa solo che non ha approfittato del momento per fare polemica ma ha preferito l’ironia.

Giulia De Lellis parla in tv, Andrea Damante replicherà… prima o poi?

Andrea fino a pochi giorni fa non ha parlato molto dell’uscita del libro sul tradimento ai danni di Giulia. Lei ha precisato che non intende rovinare o infangare nessuno, tuttavia il Dama non ha potuto fare a meno di dire che, secondo lui, è solo un modo per guadagnare dei soli. Lo ha anche definito trash. Sotto alla sua ultima foto su Instagram, comunque, sono in tanti a spingerlo a dare la sua versione della storia, credendo che non debba più rimanere in silenzio lasciando fare tutto a Giulia. Andrea seguirà il consiglio?