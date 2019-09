Giulia De Lellis libro: “Damante? Da parte sua non solo tradimenti fisici”

Nuove rivelazioni e anticipazioni sul libro di Giulia De Lellis: le parole su Andrea Damante

A pochi giorni dall’uscita del suo primo libro – Le corna stanno bene su tutto – Giulia De Lellis ha rilasciato nuove dichiarazioni su Andrea Damante. Del resto il volume scritto con l’esperta Stella Pulpo parla proprio del tradimento dell’ex tronista di Uomini e Donne ai danni della sua ex corteggiatrice. In realtà, stando alle ultime parole della De Lellis, il deejay veronese non si sarebbe limitato a dei semplici tradimenti fisici. Andrea avrebbe avuto delle vere e proprie mancanze di rispetto nei confronti della web influencer di Pomezia, con la quale è andato a convivere a Verona subito dopo la fine del percorso alla corte di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis intervista F: cosa ha detto su Andrea Damante

“Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela!”, ha dichiarato Giulia De Lellis al settimanale F, che le ha dedicato la copertina nel numero in edicola da mercoledì 11 settembre. “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra“, ha spiegato Giulia. “Lui molto abile. Per farla passare sotto il naso a me ce ne vuole”, ha aggiunto. La De Lellis ha rivelato poi di aver contattato tutte le ragazze che hanno avuto una scappatella con il suo ex fidanzato e di aver distrutto le cose preferite di Damante.

Giulia De Lellis spiega perché è tornata tra le braccia di Andrea

Subito dopo il tradimento Giulia De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante. Tra i due ci sono stati ben due ritorni di fiamma, intervallati dalla liaison tra Giulia e il cantante Irama. “Perché, soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto”, ha chiarito la 23enne. Oggi Giulia è felice con Iannone, il pilota di Motogp noto agli esperti di gossip per la relazione con Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti qualche tempo fa ad una cena a Milano alla quale erano presenti pure la showgirl argentina e Damante.

Giulia De Lellis oggi è felice accanto ad Andrea Iannone

Al settimanale F Giulia De Lellis ha confermato che convive già a Lugano con Andrea Iannone e che sogna con lo sportivo una famiglia. “Come ha reagito Andrea al mio libro? Fin dall’inizio gli ho parlato chiaro…che c’era questo libro. E comunque non c’è niente che non sappia già”, ha puntualizzato la De Lellis. Diversa la reazione di Andrea Damante, che ha bollato il libro di Giulia come “trash scritto solo per guadagnare soldi”.