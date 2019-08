Andrea Damante conduttore del daytime di Amici Vip? La soffiata

Andrea Damante sbarca in tv come conduttore? Il dj al daytime di Amici Vip

Sono tante le notizie che circolano sul web e che riguardano Amici Vip, l’edizione del famosissimo talent di Maria De Filippi dedicato da quest’anno ai più famosi. Mentre continuano i gossip sui partecipanti al nuovo format, nelle ultime ore si sta intensificando un’altra voce: quella che vedrebbe Andrea Damante al timone del daytime del programma che sarà condotto da Michelle Hunziker. L’informazione sarebbe passata in radio, come riporta il sito Il Vicolo delle News. La notizia non sarebbe dunque confermata ma una ragazza che segue il sito avrebbe detto di aver sentito il gossip via radio. Chissà se è vero! Per ora non sappiamo neanche se il programma abbia una fascia quotidiana che seguirà, come nel caso degli alunni non vip, le gesta dei partecipanti all’interno della scuola.

Amici Vip: arriva lo scoop su Andrea Damante, ma sarà vero?

“Mentre stavamo ascoltando Radio105 hanno detto che Andrea Damante sarà il conduttore della striscia quotidiana“, avrebbe riferito un’utente al sito, che riporta a tempo debito la notizia. Dettagli non sono stati forniti ma la soffiata sta facendo parlare molto il web e i social. Su Instagram in molti stanno commentando la probabilità di vedere il Dama al timone del daytime, e non tutti ne sarebbero felici. Anche se molto amato, Andrea ha fatto molto parlare di se durante l’estate, soprattutto per le sue frequentazioni e i vari gossip usciti sulla sua vita amorosa. Ma ripetiamo, per ora non si ha conferma della notizia che vi stiamo riportando e attendiamo speranzosi la verità. Per ora sappiamo i primi nomi che parteciperanno al programma, anche se alcuni sarebbero in forse; mentre è stato svelato il primo rifiuto, quello per Wanda Nara.

Andrea Damante: da Uomini e Donne alla musica, la nuova carriera dell’ex tronista veronese

All’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, Andrea Damante non era conosciutissimo, aveva avuto un’esperienza a Temptation Island come tentatore ma è stata proprio la sua avventura all’interno della trasmissione della De Filippi a fargli spiccare il volo. Senza dimenticare dell’intensa storia d’amore (piena di tira e molla) con Giulia De Lellis. A proposito di questo, molto del loro rapporto e dei tradimenti del Dama sono raccontati nel libro della De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto“.