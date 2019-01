Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda: altro attacco dopo Uomini e Donne

Andrea Cerioli, dopo Uomini e Donne arrivano le parole della ex fidanzata

Andrea Cerioli dopo Uomini e Donne continua a essere argomento di discussione per la sua ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Non di certo di Arianna Cirrincione, con cui la conoscenza sembra proseguire per il verso giusto. Ci riferiamo a Valentina Rapisarda, che è stata fidanzata con Andrea dopo la sua prima esperienza sul trono. Se ben ricorderete, all’epoca Cerioli abbandonò il trono senza scegliere nessuna tra Valentina e Sharon Bergonzi. Dopo pochi giorni, Valentina cercò Andrea a Bologna e riuscì a convincerlo a dare una possibilità al loro rapporto. Sono stati insieme diverso tempo, poi qualcosa si è rotto e anche in maniera brusca, visto come oggi Valentina parla di Andrea.

Valentina Rapisarda rinnega Andrea Cerioli: “L’ultima vera storia d’amore? Nel 2014”

Non è la prima volta che l’ex corteggiatrice parte all’attacco, ma stavolta è sembrata addirittura rinnegare la sua storia d’amore con Andrea. Nelle ormai classiche domande e risposte su Instagram, qualcuno le ha chiesto se avesse qualche rimpianto sulla sua storia passata. Il riferimento era chiaramente alla storia con Andrea, ma Valentina non lo considera un vero amore: “Quale storia passata? L’ultima vera storia d’amore risale al 2014. Adesso vivo il presente che è molto più bello del passato e non ho nulla da rimpiangere!”. Almeno sul fatto di non avere rimpianti sono d’accordo, perché anche Andrea se lo è raccomandato prima della scelta. L’anno menzionato risale a prima che iniziasse la relazione con Cerioli, per cui il messaggio parla davvero chiaro. E non è finita qui.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli nel mirino di Valentina Rapisarda

Nonostante oggi Andrea sia alla ricerca della felicità con Arianna, Valentina pare si sia fatta un’idea precisa sul suo ex fidanzato. Da una sua seconda risposta, che suona come una vera frecciatina, sembra di capire che secondo lei Andrea non sia in grado di stare da solo. A chi le ha chiesto come mai abbia scelto di rimanere a vivere a Bologna, infatti, ha risposto: “Perché io – scritto in maiuscolo – riesco a camminare anche da sola c’è voluto tempo per metabolizzare ma l’importante è capire cosa si vuole dalla vita… Ed io ho voluto scommettere tutto su me stessa per darmi altri obiettivi. Un’altra chance!”. Finirà mai questa specie di guerra, a senso unico finora, tra Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli? E soprattutto, lui deciderà mai di rispondere a queste frecciatine?